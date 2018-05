Chubascos y Tormentas durante la tarde de hoy en la Península

20/05/2018 - 9:26

Durante la tarde de este domingo se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de que sean localmente fuertes y con granizo en localidades dispersas del interior peninsular, más probablemente en Andalucía occidental, Extremadura, Aragón y norte de Cataluña, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Este domingo, predominaran al principio los cielos poco nubosos en el interior peninsular, con nubosidad de evolución y chubascos ocasionales y dispersos en gran parte del interior de la Península, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, principalmente por la tarde, en el interior de Andalucía, Extremadura, sistemas Central e Ibérico, Aragón y el norte de Cataluña.

En el noroeste, área Cantábrica y litoral mediterráneo peninsular no se esperan precipitaciones. En Baleares, la nubosidad irá en aumento, con posibilidad de algún chubasco ocasional por la tarde, y en Canarias no se esperan precipitaciones, con intervalos nubosos más abundantes en el norte, donde no se descarta alguna llovizna débil por la mañana.

Las temperaturas diurnas no tendrán grandes cambios, aunque puede haber descensos ligeros en la mitad sur peninsular.

Los vientos, en general, serán flojos, con levante moderado en el Estrecho. Posibles rachas fuertes en áreas de tormenta.