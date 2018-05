Educación. ciudadanos acusa al psoe de impedir que estén en vigor medidas con "impacto directo" en la vida de los niños

20/05/2018 - 12:20

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, acusa al PSOE de haber provocado que no estén en vigor medidas educativas con "impacto directo sobre la vida de los niños" y que, por lo tanto, continúe en vigor la Lomce. Lamenta la política del "no es no" hasta para subir el presupuesto educativo al 5% del PIB.

Así lo dijo en declaraciones a Servimedia la diputada de Ciudadanos, que concretó que "más del 56% de las propuestas de PSOE, Podemos, PNV y Esquerra Republicana" presentadas en la citada subcomisión "podrían haber sido aprobadas", ya que existía un consenso incluso "sin debatir y sin negociar".

El Grupo Socialista abandonó el pasado mes de marzo la subcomisión parlamentaria del Pacto por la Educación, decisión que fue secundada por otros grupos de la subcomisión, lo que dinamitó una mesa de negociación que tendría que haber presentado un informe esta semana.

MEDIDAS

Esas medidas contemplaban, según explica Martín, adaptaciones curriculares "significativas" y actuaciones en relación con el acoso escolar, niños con necesidades educativas especiales y refuerzos a escolares de zonas más desfavorecidas. En definitiva, indicó, se trataba de consenso sobre "cuestiones que tienen un impacto directo sobre la vida de los niños y que podrían estar en marcha hoy si no se hubieran levantado" los representantes del PSOE.

Según considera la diputada de Ciudadanos, los socialistas "están en la postura de que no quieren negociar absolutamente nada". "Son los únicos responsables de que la Lomce esté en vigor", con un 3,26% del PIB de gasto educativo, "porque se han levantado y no han aceptado el 5% que al final les ofreció el PP".

Por ello, advierte Martín, "ahora mismo la situación es bastante caótica con respeto a la comunidad educativa", así que "la única alternativa" que contempla el 'partido naranja' es continuar con la actividad de "control" al Gobierno y reconducir el trabajo que han hecho en la subcomisión en proposiciones de ley y no de ley, a pesar de que pocas saldrán adelante con el tiempo que queda de legislatura y porque el PSOE puede seguir en la postura del "no es no".

(SERVIMEDIA)

20-MAY-18

AHP/caa