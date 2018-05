Educación. educación estudia volver al 5 como nota mínima para acceder a una beca

21/05/2018 - 13:54

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estudia que la nota mínima de acceso para una beca universitaria vuelva a ser un 5, frente al actual 5,5 que impuso José Ignacio Wert, anterior ministro, según explicaron a Servimedia diversas fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, que se celebra en Salamanca.

Bajar la nota media de 5,5 a 5 para poder acceder a una beca universitaria es una petición que ya ha planteado la CRUE en otras ocasiones, como en el último Consejo de Universidades, celebrado el año pasado, en el que esta entidad presentó un informe desfavorable sobre el borrador del decreto de becas del Gobierno, que, sin embargo, fue rechazado por el Ministerio de Educación. Este informe no es vinculante.

Sin embargo, ahora parece que el Ministerio de Educación está más receptivo ante la vieja reivindicación de los rectores de volver al 5 como nota de acceso para las becas universitarias. Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se mostró "esperanzado" de que en "esta ocasión" se llegue a un acuerdo y el Gobierno restituya el 5 como nota mínima para tener una beca

En su opinión, "no se debe confundir lo que son unas becas dirigidas a que no haya una brecha social con otra cosa. Desde el momento en el que uno cumple con los requisitos para tener acceso a la Univerdaad no debería haber diferencias de acceso por razones econónicas"

Roberto Fernández Díaz, presidente de la CRUE, también se mostró optimista, pero reconoció que la última palabra la tiene el Ministerio de Educación, a "quien le hemos vuelto a trasladar nuestra petición", que irá en el orden del día del Consejo de Universidades, que aún no está convocado pero que podría celebrarse dentro de dos o tres semanas.

