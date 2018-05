Omar, senegalés que llegó solo a España con 17 años: "Si volviera atrás, no cogería jamás una patera"

Save the Children seleccionará a una familia para que reviva su experiencia y "se ponga en su piel"

Omar Sylla, un senegalés de 29 años, llegó a España en patera cuando tenía 17 años en busca de una vida mejor. Aunque actualmente vive en Madrid y tiene un trabajo en el sector de la hostelería, confiesa que no recomendaría a ninguno de sus amigos coger una embarcación y "arriesgar su vida".

"Si pudiese volver atrás, no cogería jamás la patera y no se lo recomendaría un amigo", ha relatado durante la presentación del informe 'Los más solos' elaborado por Save the Children en el que se denuncian los fallos del sistema de protección, acogida e integración de los menores migrantes no acompañados en España.

"Me preguntan amigos que quieren venir y les digo que, desde mi punto de vista, si tengo que volver a mi país para ver a mi familia y la única forma es en patera, nunca volvería", relata.

Él llegó a las costas españolas en 2006 siendo menor y estuvo internado durante cinco meses en un centro de Tenerife. Según sostiene, la administración no comprobó su edad en ningún momento y desde el principio fue tratado como un adulto.

INTERNADO "EN UN CENTRO MILITAR"

En su relato, ha denunciado las "malas condiciones" del "centro militar" en el que ingresó. Tras su estancia allí, cogió un vuelo "sin saber el destino", que finalmente fue la capital. "No tuvimos ninguna formación, ningún tipo de talleres para desarrollarnos o integrarnos y para poder tener un trabajo", explica.

Omar recalca que estuvo "muchos años sin saber por donde empezar y qué hacer". "Las leyes nos impiden tener una situación para poder acceder al mercado laboral", manifiesta, denunciado la "trampa" del Gobierno, que antes de cumplir los tres años de estancias para lograr los papeles "da órdenes de expulsión".

Con el objetivo de que se "empatice" con Omar y "se viva en primera persona" lo que él vivió, ha lanzado una campaña llamada 'Se buscan familias' para encontrar a una familia que quiera recorrer junto a Omar los lugares en los que él estuvo siendo menor, y así "se ponga a su piel".

Omar acompañará a esta familia que deberá contar con un adolescente de 14 a 17 años entre sus integrantes y puede inscribirse a través de la página web de la organización. "Se trata de que vean con sus ojos por lo que pasan estos niños", explican desde Save the Children. La directora de Políticas de Infancia de la organización, Ana Sastre, ha precisando que el recorrido se hará pero no se someterá "en ningún caso" a la familia a "las condiciones inhumanas" que sufre el colectivo migrante que llega a España.

Está previsto que el trayecto se realice a finales de julio y agosto y la organización hará un documental audiovisual de la experiencia, según ha asegurado Save the Children.

AHMED, SOLO EN LAS CALLES DE CEUTA

En el informe presentado este lunes, la organización pide medidas a las administraciones públicas para dar una mejor protección y acogida a los menores migrantes que llegan solos a España. Uno de ellos es Ahmed, un niño que con 12 años emprendió el viaje a España desde Tánger y ahora vive en las calles de Ceuta.

"Mi madre es pobre, no tiene nada. Hace una semana llegué a la frontera y llevo tres días intentando cruzar por Ceuta. Quiero vivir en España para construir un futuro y ayudar a mi madre", dice el menor en un vídeo de Save the Children, en el que señala que en Ceuta "la situación es muy dura".

"Nos pegan y nos destrozan los sitios donde dormimos. Pasamos tanto frío que no podemos dormir. Yo solo quiero aprender un oficio y trabajar en cualquier cosa, lo que sea", subraya.