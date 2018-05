Willy Toledo da una rueda de prensa el día que estaba citado en el juzgado

La asociación de Abogados Cristianos ve una provación la convocatoria en el centro asistencial

Toledo no sabe si acudirá al juzgado el día 28 de junio

Willy Toledo estaba citado a declarar hoy, por segunda vez, pero la declaración se ha aplazado por la huelga de jueces y el actor ha comparecido a la misma hora el centro pastoral San Carlos Borromeo acompañado de Javier Bardem. La Asociación de Abogados Cristianos, ha aseguraque, en caso de que el actor Willy Toledo no declare ante el juez el próximo 28 de junio, ha solicitado la imposición de multas coercitivas y que se le acuse de un delito de obstrucción a la justicia.

Willy Toledo investigado por un delito contra los sentimientos religiosos, tendría que haber ido hoy a declarar por haber insultado a Dios y a la Virgen en una publicación en Facebook en la que criticaba que se abriera juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron con una gran vagina.

El actor publicó en su perfil social "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María". En la primera citación, Willy Toledo ya dejó platado al juez.

Hoy, ha decidido comparecer pero no en los juzgados, ha convocado una rueda de prensa en en centro pastoral San Carlos Borromeo. Durante el acto en el que le han acompañado por Javier Barden y Antonio San Juan, ha asegurado que ya conocía el aplazamiento de la vista y ha dicho a los medios "no creo que haya cometido ningún delito, con lo cual no creo que tenga que comparecer ante ningún juez", pero asegura que no sabe si se presentará a la nueva cita en los juzgados el 28 de junio.

En la comparecencia pública además de los conocidos actores, expertas juristas y teólogos han acompañado a Willy Toledo que asegura que el motivo por el que ha convocado a todos ha sido que a día de hoy "existe en el Código Penal español un delito contra los sentimientos religiosos". Toledo se defiende de las acusaciones alegando su "legítimo derecho a la libertad de expresión" y subraya que su intención no era la de ofender a la asociación de Abogados Cristianos, que el actor sentencia "desconocía" hasta el momento de los hechos. "Siempre habrá personas ofendidas en todos los casos", pero "a mí, no se me ocurre emprender acciones legales, persecutorias, inquisitoriales contra quien opina distinto de mí"

La acusacion

Javier Bardem se muestra dispuesto a defender el uso legítimo de la libertad de expresión ya que, si bien asegura que no comparte "las formas" si que defiende el "fondo de la cuestión" ya que le resulta increible "que eso se pueda penar con cárcel es un retroceso que nos lleva a la época del franquismo".

Por su parte la portavoz de la Asociación de Abogados Cristianos, Cristina Castellanos ha declarado a la puerta de los juzgados de plaza Castilla que no tienen "intención de colaborar en el show de este señor ni de darle publicidad porque no se la merece" Además avisa al actor "hemos pedido esas multas coercitivas y un delito de obstrucción a la justicia".

La declaración judicial del actor estaba prevista para este martes 22 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid como imputado por un delito de ofensas religiosas, pero ha sido suspendida por la huelga de jueces y aplazada hasta el próximo 28 de junio.

"Confiamos en que, al final, la justicia nos dé la razón porque el Tribunal Supremo ha sentenciado respecto a insultos y vejaciones -no hacia los cristianos sino hacia otros colectivos como sin mujeres y homosexuales- y pensamos que todos debemos recibir el mismo trato", ha declarado la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos.

A juicio de Castellanos es "una provocación más haber convocado en este centro de asistencia, que ya no es parroquia, tampoco es iglesia, y además sin los debidos permisos, como ha comunicado el Arzobispado de Madrid". El cardenal Carlos Osoro ha desautorizado el uso del centro pastoral San Carlos Borromeo para que el actor diera una rueda de prensa.

En este sentido, la presidenta de la asociación ha afirmado que "es también una manera de darse publicidad, ahora que él mismo admite que está en horas bajas y que hace más de 7 años que nadie le contrata".

"Está aprovechando esto de una manera torticera para intentar darse publicidad", ha subrayado, al tiempo que ha emplazado al intérprete "a que la próxima vez lo realice en alguno de sus cuatro inmuebles o de sus dos empresas, que reciben subvenciones".

Ha recordado que la asociación "simplemente" solicita que se respete la ley porque "este señor no está por encima de la ley, ni este señor ni nadie". "Pedimos respeto para todos los colectivos, en este caso, para los cristianos, para los católicos. No tenemos la intención de que este señor vaya a misa ni de que crea. Peor para él si no cree, si no va a misa", ha zanjado.