El defensor del pueblo reclama garantías para solicitudes de asilo en los cie

22/05/2018 - 13:40

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que imparta instrucciones para establecer un sistema de registro de las solicitudes de asilo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "con todas las garantías" que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común".

Según explicó el Defensor este martes en una nota, las quejas que ha recibido "ponen de manifiesto dificultades para solicitar protección internacional en los CIE y denuncian que algunos solicitantes han sido expulsados sin que se les facilitase acceso al procedimiento".

En concreto, afirma la institución, en el CIE de Madrid los internos introducen en un buzón sus escritos de solicitud de protección internacional y deben esperar a la apertura del mismo para que se inicie el procedimiento. Así, "se han dado casos en los que la apertura del buzón se ha producido con posterioridad a la ejecución de las expulsiones o devoluciones de los solicitantes", denuncia.

Este sistema, prosigue, "no cumple con la normativa en materia de procedimiento e impide que los internos tengan garantías de acceso al procedimiento de protección internacional, ya que su deseo de solicitarla no se registra y no reciben ningún recibo que acredite su petición".

La institución recuerda que la Ley de Asilo no establece un procedimiento para el registro de las solicitudes de protección internacional en los CIE y la ausencia de un reglamento, pendiente de publicación desde 2009, obliga a regirse por la ley de procedimiento administrativo común.

Además, señala que la falta de acceso al procedimiento de solicitud de protección internacional de los internos de los CIE también vulnera las normas de la Unión Europea y otros tratados internacionales y "puede poner en peligro la vida e integridad de estas personas".

"Mientras no exista una regulación específica para registrar las solicitudes de protección internacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras debe dictar instrucciones para que dichas solicitudes sean tramitadas de forma inmediata, registrando la solicitud y entregando copia de la misma al interno para que tengan garantizados los derechos que conlleva la condición de solicitante, entre otros, la suspensión de los procedimientos de expulsión y devolución", concluye.

22-MAY-18

