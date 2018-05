La onu lamenta que el mundo camine "hacia atrás" en materia de derechos humanos

22/05/2018 - 15:05

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, advirtió este martes de que el mundo en general camina "hacia atrás" en materia de derechos humanos, que ya no son tratados como "una prioridad", sino como "un paria".

Zeid hizo esta afirmación en un discurso pronunciado con motivo del 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que se adoptó en la capital austríaca el 25 de junio de 1993 tras las atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia con el fin de establecer un plan global de derechos humanos en la era posterior a la Guerra Fría. Además, supuso la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Este aniversario podría ser la ocasión para una celebración educada de los logros de mi Oficina en las últimas dos décadas y media, y son muchos", dijo Zeid a los delegados reunidos en Viena, pero añadió: "Hoy no es un momento para la complacencia soporífera".

Zeid aseguró que "los derechos humanos están bajo presión en todo el mundo, ya no son una prioridad: un paria". "La legitimidad de los principios de los derechos humanos está siendo atacada. La práctica de las normas de derechos humanos está en retroceso. Aquí, en Europa, los partidos étnico-populistas están en ascenso en muchos países, alimentando el odio y dejando a sus sociedades con cicatrices cada vez más profundas".

Por otro lado, Zeid señaló que el mundo reafirmó "unánimemente" hace 25 años en Viena que "todos los refugiados perseguidos tienen derecho al asilo" y abogó por "una protección efectiva para todos aquellos que se ven obligados a convertirse en migrantes". "Fue aquí donde los Estados instaron a tomar medidas inmediatas y fuertes para combatir el racismo, la xenofobia y el odio religioso, y para garantizar la participación de los más pobres en la toma de decisiones", añadió, antes de lamentar: "Pero hoy parece que nos dirigimos en otra dirección".

"HACIA ATRÁS"

De hecho, indicó que el mundo camina "hacia atrás" ante "un paisaje de nacionalismo cada vez más estridente y de suma cero, donde los intereses celosamente guardados a corto plazo de líderes individuales superan la búsqueda de soluciones a nuestros males comunes".

"Hacia atrás, a una era de desprecio por los derechos de las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares porque las amenazas a las que se enfrentan allí son más peligrosas que los peligros de su viaje. Hacia atrás, a una época de guerra regional y global indirecta, una época en que las operaciones militares podían atacar deliberadamente a civiles y sitios civiles, como hospitales, y los gases químicos se usaban abiertamente para fines militares", apostilló.

Zeid indicó que el mundo también se dirige "a una era en la que los racistas y los xenófobos inflaman deliberadamente el odio y la discriminación entre el público, al tiempo que se disfrazan cuidadosamente de democracia y Estado de derecho". "Hacia atrás, a una era en que a las mujeres no se les permitía controlar sus propias elecciones y sus propios cuerpos. Una era en la que la crítica fue criminalizada y el activismo por los derechos humanos llevaba a la cárcel o algo peor", apuntó.

Además, subrayó que los partidos populistas que han llegado al poder tratan de "socavar la independencia del poder judicial" y de "silenciar muchas voces críticas en los medios independientes y la sociedad civil".

"Han propagado puntos de vista distorsionados y falsos de los migrantes y los activistas de derechos humanos. Casi en todas partes, en toda Europa, el odio que dirigen hacia los migrantes se ha infiltrado en los principales partidos y ha sesgado el panorama político hacia una mayor violencia y sufrimiento", dijo.

Zeid sentenció que "no habrá paz para ningún país hasta que haya respeto y justicia", y que "no habrá prosperidad sostenible a menos que todos puedan beneficiarse". "La igualdad y la dignidad humana son el camino hacia la paz en el mundo: el camino del verdadero patriotismo, la construcción de sociedades basadas en la armonía, no en la división y el odio", concluyó.

