Un millón de años sin oxígeno en los mares causó la primera gran extinción masiva

22/05/2018 - 15:36

La primera de las cinco grandes extinciones masivas de especies en la Tierra se produjo hace alrededor de 450 millones de años (en el Ordovícico tardía) debido a que los océanos se quedaron sin oxígeno durante al menos un millón de años, lo que desencadenó la aniquilación del 85% de la vida marina cuando entonces la mayor parte de las especies habitaban en los mares.

Así lo aseguran seis científicos de universidades de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido en un artículo publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Durante décadas, los investigadores han llevado a cabo investigaciones centradas en las cinco grandes extinciones masivas que han dado forma al mundo actual. Las extinciones datan desde hace entre 450 millones de años (Ordovícico tardío) y 250 millones de años (Pérmico tardío). Esta última fue la más mortífera y acabó con más del 90% de las especies.

Con los años, los científicos han descubierto que entre las principales causas de las extinciones masivas hay erupciones volcánicas masivas, calentamiento global, colisiones de asteroides y océanos ácidos. Otros factores son las erupciones de metano y los episodios anóxicos marinos, esto es, cuando los océanos pierden oxígeno vital.

Lo que desencadenó la extinción masiva de animales y plantas marinas en el Ordovícico tardío ha permanecido como un misterio hasta ahora. Ese periodo fue un intervalo de tiempo dinámico en la historia de la Tierra que registró un aumento importante en la diversidad biológica marina y enfriamiento térmico. Hasta ahora, los investigadores han sugerido que esa caída de temperaturas llevó a la aniquilación masiva hace 450 millones de años.

ANOXIA ABRUPTA

El nuevo estudio menciona una anoxia abrupta en los océanos del planeta como causa principal de la primera gran extinción masiva en la Tierra, tras descifrar la evidencia geoquímica dejada en un sedimento de piedra caliza marina en Quebec (Canadá).

"Esta extinción es la primera de las grandes cinco extinciones que golpean la Tierra y nuestra investigación indica que fue coincidente con el desarrollo abrupto de anoxia oceánica generalizada que duró al menos un millón de años", apunta Maya Elrick, de la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos).

Elrick apunta que la anoxia fue impulsada por el enfriamiento global, que reorganizó la circulación oceánica a gran escala y redujo la oxigenación de los océanos profundos y los flujos de nutrientes mejorados, lo que provocó la proliferación de fitoplancton y expandió las áreas de bajas concentraciones de oxígeno.

El equipo comparó las condiciones hace 450 millones de años con las de hoy y determinó que había un aumento de alrededor de un 15% de fondo marino anóxico durante la extinción masiva del Ordovícico tardío. El océano moderno tiene menos de un 0,5% de fondo marino sin oxígeno (principalmente, el Mar Negro).

