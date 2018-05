El hospital de la santa creu i sant pau, de barcelona, recibe el iv certamen internacional once de investigación sobre juego responsable

22/05/2018 - 15:19

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, ha recibido este martes el IV Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable, cuyo galardón se ha entregado durante la III Jornada Científica 'Herramientas para un juego responsable. Una visión europea' que, organizada por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), y con la colaboración de ONCE, se ha celebrado en Madrid.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha entregado el galardón a Marta Sancho Navarro, directora del trabajo ganador, titulado 'Impacto de la publicidad en función de la tipología de juego, factores sociodemográficos y psicopatología asociada', en el que también han participado los investigadores Joan Trujols Albet, Saúl Alcaraz García y José Pérez de los Cobos Peris.

Ángel Sánchez ha señalado que "el juego responsable forma parte del ADN de la ONCE. Históricamente, las personas que nos han ido apoyando en estos 80 años son, más que clientes, colaboradores, ya que forman parte de nuestra institución, y lo que queremos es cuidarlos".

Para el director general de la ONCE, "nuestra Organización es un ejemplo de juego social porque la ONCE vende para integrar, para educar, para eliminar barreras, y es un modelo sin paragón en el mundo".

Por su parte, Juan Espinosa, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha afirmado que "hay que garantizar los impactos sociales derivados de determinados consumos de juego". Además, ha destacado que es necesario "lograr entornos sostenibles con unos niveles de prevención adecuados, y unos niveles de minimización del potencial daño".

IMPACTO DE LA PUBLICIDAD

El trabajo ganador pretende identificar los factores sociodemográficos, tipos de juego de azar con apuesta y factores psicopatológicos asociados que muestren más vulnerabilidad al impacto de la publicidad sobre los juegos de azar. El proyecto pretende evaluar el impacto de la publicidad en función de la tipología del juego, los factores sociodemográficos (edad, sexo, nivel de estudios, estado civil), y la psicopatología asociada en una muestra de la población con trastorno de juego y, por otro lado, comparar dichos resultados con los obtenidos en una muestra de la población general.

El galardón se ha entregado durante esta jornada, en cuya inauguración han participado, además de Ángel Sánchez, el director general de Ordenación del Juego, Juan Espinosa; el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín Vich; el presidente de FEJAR, Máximo Gutiérrez Muélledes, y el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo. Esta jornada se ha celebrado para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la praxis de un juego responsable y el tratamiento específico a las personas afectadas por la adicción.

Durante los primeros 12 meses del estudio que ha recibido el IV Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable, se recopilarán datos tanto de la muestra clínica como de la muestra control. Los primeros se obtendrán de las personas que acudan a la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; mientras que los datos para la muestra control serán obtenidos de personas pertenecientes al ámbito universitario y de otros ámbitos de la población general. Durante los siguientes seis meses, se llevará a cabo el análisis de los datos y el informe con los resultados obtenidos.

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN

La ONCE ha convocado este certamen, por cuarta edición consecutiva, con el objetivo de movilizar y desarrollar herramientas preventivas y estrategias que minimicen en lo posible los efectos no deseados del juego en todos los ámbitos. El IV Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable consta de un único premio de 30.000 euros, que servirá para impulsar el trabajo ganador.

En anteriores ediciones, los ganadores se han ligado al mundo de la investigación universitaria, con trabajos premiados pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Deusto, que fue galardonada en dos ocasiones.

