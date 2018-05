El Papa critica los trabajos precarios para jóvenes que les impiden formar una familia

22/05/2018 - 17:58

El Papa ha criticado los trabajos precarios ofrecidos a los jóvenes que les impiden en la práctica "construir una familia" y "salir de aquel papel de subordinación a los adultos en el que hoy los jóvenes están demasiado tiempo". Francisco hace estas consideraciones en un libro entrevista con el filósofo italiano Thomas Leoncini, titulado 'Dios es joven', que se publica en España de la mano de editorial Planeta.

ROMA, 22 (EUROPA PRESS)

"Cada ser humano debe tener la posibilidad concreta de trabajar, de demostrarse a sí mismo y a sus seres queridos que puede ganar para vivir. No se puede aceptar la explotación, no se puede aceptar que muchísimos jóvenes sean explotados por los empleadores con falsas promesas, con las pagas que nunca llegan, con la excusa de que son jóvenes y deben hacer experiencia", denuncia el Pontífice.

Así, reprocha la práctica de algunos empleadores que ofrecen a los jóvenes "un trabajo precario e incluso gratuito". "Los jóvenes nos piden ser escuchados y nosotros tenemos el deber de escucharlos y de acogerlos, no de explotarlos. No hay excusas que se mantengan en pie", señala Francisco en este libro, fruto de seis encuentros con Leoncini de dos horas cada uno.

El Papa invita a no tener miedo a emplear la palabra viejo. "La juventud no existe... existen los jóvenes. Del mismo modo, no existe la vejez, existen los viejos. Y cuando digo viejos no digo una palabra fea, todo lo contrario, es una palabra preciosa. Tenemos que estar contentos y sentirnos orgullosos de ser viejos, del mismo modo que por lo general se está orgulloso de ser joven", reflexiona.

Por otro lado, considera que los jóvenes "son profetas" con la capacidad tanto de condena, como de perspectiva. "Los jóvenes tienen ambas cualidades. Saben condenar, pero también muchas veces no expresan bien su condena. Y también tienen la capacidad de escrutar el futuro y verá más adelante", afirma.

PEDIR PERDÓN A LOS JÓVENES

El Pontífice, quien hace de los jóvenes y los ancianos una de las claves de su Pontificado al considerar que estas dos capas sociales son las más descartadas, considera que los adultos deben "pedir perdón a los jóvenes" porque no siempre los toman "en serio". "No siempre los ayudamos a ver el camino y a construirse aquellos medios que podrían permitirles no terminar descartados. Con frecuencia no sabemos hacerlos soñar y no somos capaces de entusiasmarlos", lamenta.

Así, manifiesta que los jóvenes de hoy están creciendo "en una sociedad desarraigada". "Si queremos dialogar con un joven debemos ser 'móviles', y entonces será él quien ralentizará para escucharnos, será él quien decida hacerlo. Y cuando ralentice comenzará otro movimiento: un movimiento en el que el joven comenzará a estar al paso más lentamente para hacerse escuchar y los ancianos acelerarán para encontrar el punto de encuentro. Ambos se esfuerzan: los jóvenes para ir más despacio y los viejos para ir más veloces. Esto podría marcar el progreso", apunta.

DIOS ES JOVEN

Por otro lado, el Papa también ha enfatizado que "Dios es aquel que renueva siempre, porque Él es siempre nuevo". "¡Dios es joven! Dios es el Eterno que no tiene tiempo, pero es capaz de renovar, rejuvenecerse continuamente y rejuvenecer todo", ha señalado sobre sus características que ha equiparado a las de los jóvenes.

Para Francisco, Dios es "joven" porque "hace nuevas todas las cosas" y ama las novedades. "Pienso en la imagen de un joven y veo que también él tiene la posibilidad de ser eterno, poniendo en jugo toda su pureza, su creatividad, su coraje, su energía, acompañado por los sueños y la sabiduría de los ancianos. Es un ciclo que se cierra, que crea una nueva continuidad y me recuerda la imagen de la eternidad", concluye.