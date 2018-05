Casi un millar de académicos españoles se han comprometido ya a no participar como ponentes en actos sin mujeres

23/05/2018 - 13:45

Una semana después del lanzamiento del manifiesto #No_Sin_Mujeres

Los académicos y profesionales españoles que han expresado su "compromiso" a no participar como ponentes en actos si en estos no participan mujeres ascienden ya a 967 cuando se cumple una semana del lanzamiento del manifiesto 'por la presencia femenina en las Ciencias Sociales'.

Casi un millar de hombres han solicitado ya adherirse a este compromiso, aunque el número de firmas validadas es 614, según el último recuento ofrecido por 'No sin Mujeres' en su primera semana de actividad.

A pesar de que se trata de un compromiso destinado a hombres, un total de 136 mujeres también han firmado la iniciativa, en la que todos los inscritos prometen no participar como ponentes en ningún evento académico o mesa redonda "de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta".

La mayoría de las personas que apoyan el manifiesto desempeñan su labor en universidades, públicas y privadas. Asimismo, hay editores, autores, profesores e investigadores (a título personal) de instituciones como CSIC, Banco de España, Banco Mundial, FMI, OCDE, INIA, Real Instituto Elcano, FUNCAS, CEMFI, CUNEF o FEDEA, entre otras; además de fundaciones, administraciones públicas, sindicatos, empresas y profesionales independientes. Al menos el 85% de los firmantes poseen un título de doctor, según señalan desde 'No Sin Mujeres'.

Bajo el lema 'Académicos españoles por la presencia femenina en las Ciencias Sociales', el manifiesto insta al Gobierno a que cumpla la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y animan a más expertos a sumarse a la lista, que va actualizándose con nuevos nombres.

En el listado hay expertos investigadores de universidades y centros de negocios españoles y extranjeros, tanto públicos como privados. Puede consultarse en la web oficial de la iniciativa (https://sites.google.com/view/nosinmujeres/inicio), que también creó un perfil en la red social Twitter (@No_Sin_Mujeres) que en una semana de actividad suma casi 4.000 seguidores.

SOLICITUDES NO VALIDADAS

Según precisan desde la iniciativa, aproximadamente el 22% de las solicitudes de adhesión no ha sido validadas. Entre otras causas, se debe a que el solicitante no corresponde al ámbito de la iniciativa; a que se trata de una "probable" suplantación de identidad o a que existen dudas o no es posible verificar el correo.

"Es posible que algunas firmas potencialmente válidas no lleguen a ser validadas", apuntan, apelando a la compresión de todos los firmantes y llamando a realizar la adhesión desde una dirección electrónica profesional en lugar de personal cuando sea posible.