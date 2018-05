Los bomberos sólo han retirado el 20% de los escombros en el edificio derrumbado en Madrid y buscan con perros

23/05/2018 - 14:09

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid sólo han retirado en torno al 20 por ciento del total de los escombros generados por el derrumbe del edificio de la calle del General Martínez Campos, mientras que ya han entrado en la zona perros policías especializados en el rescate de personas fallecidas.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado a las 13.30 horas el jefe del Cuerpo municipal de Bomberos, Eugenio Amores, han avanzado "bastante" desde el derrumbe de ayer por la tarde gracias a la introducción de medios pesados, aunque los trabajos siguen siendo "extremadamente laboriosos porque los forjados del edificio eran metálicos y todas las viguetas han caído y se han clavado como agujas en los escombros".

"Eso quiere decir que cuando empezamos a sacar los escombros tenemos que ir con mucho cuidado porque tenemos que cortar los perfiles metálicos con la suficiente seguridad porque están haciendo de contención de los propios escombros, por lo que el trabajo es muy laborioso y muy lento", ha insistido.

El responsable municipal de las labores de desescombro ha apuntado que los trabajos en las zonas más delicadas se están realizando con maquinarias poco pesadas y con las manos y que los bomberos han de cortar las vigas clavadas con las manos. "Hay zonas inestables, como el casetón del montacargas y una terraza, que se ha quedado en voladizo, y vamos a proceder a demolerlo desde la calle Viriato", ha descrito.

Respecto al rescate de los dos obreros desaparecidos, Amores ha explicado que los perros policías especializados en salvamento de personas acaban de entrar de nuevo pero no los han localizado. "Están entrando perros expertos en localizar vivos y en buscar muertos, pero estos últimos dan menos fiabilidad porque en el caso de que estuviesen muertos el cuerpo no ha tenido tiempo de entrar en descomposición", ha dicho.

El jefe de los bomberos ha explicado que en hundimientos y desescombro siempre se meten ambos tipos de canes porque indican en qué punto tienen que concentrarse en el desescombro. "Ayer estuvimos compaginando trabajos de desescombro con los perros. Algún perro marcó alguna zona, pero luego no hubo confirmación. No obstante, en los puntos marcados nos estamos centrando en trabajar", ha afirmado.

Por otro lado, Amores desconoce dónde pueden estar los obreros desaparecidos porque el derrumbe provocó un efecto "embudo", que pudo arrastrarlos a otras zonas. Uno de ellos trabajaba en el quinta planta y el otro no se sabe. También ha detallado que ayer utilizaron geófonos, unos aparatos que sirven para detectar el más mínimo ruido posible. No tuvieron éxito y hoy no se han utilizado.