Silvio gonzález (atresmedia): "los cambios nos exigen ser más rápidos y eficaces"

23/05/2018 - 17:14

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, manifestó este miércoles en la inauguración del IV Management & Business Summit, (MABS 2018), un evento que reúne a directivos y personalidades mundiales organizado por su empresa, que "ahora los cambios se producen con más rapidez y nos exigen ser más rápidos y eficaces, tenemos que actuar y tomar decisiones de forma más rápida, aunque no siempre sea perfecta. Por eso, creo que 'faster and better' va a ser el concepto que va a marcar el futuro".

"Todos estamos en permanente trasformación, no sabemos lo que significan estos cambios, pero también creo que lo que se cierne a corto plazo es la mayor revolución que ha sucedido nunca. Lo que se cierne sobre nosotros nos parece la mayor transformación, pero, si echamos la vista atrás, vemos que nuestros antepasados, con revoluciones por ejemplo como la máquina de vapor, se sentían tan amenazados y con tanto azar como nosotros", agregó el consejero delegado de Atresmedia.

Por su parte, Robin Sharma, escritor y experto en liderazgo explicó en este foro que "ahora hay mucha tecnología, uno de los mejores regalos que se pueden dar hoy día a nuestros clientes y a nuestros equipos es estar presencialmente con ellos. No se trata de ser extraordinarios solamente en el mundo empresarial, necesitamos líderes puros, personas que tengan una causa que supere su propio ego. Tiene que haber más 'gandhis', más 'madres Teresa'".

En el plano de los negocios, Sharma subrayó que "hay que centrarse en dar a nuestros clientes diez veces lo que nos dan. Mi padre me dijo que, cuando yo nací, lloré. Y ahora me dice que viva mi vida de tal manera que, cuando te vayas, la gente llore tu pérdida. El liderazgo no tiene que ver con el título, sino con la manera de actuar".

Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó en el evento organizado por Atresmedia la importancia de la toma de decisiones y su metodología: "Si nosotros no tomamos decisiones, otras personas las tomarán por nosotros. No somos libres de no decidir. Tenemos esa libertad. El mundo nos incita continuamente a que tengamos que resolver cuestiones y no podemos decir que no".

Para el magistrado, "lo importante es que tengamos conocimiento de a qué nos estamos enfrentando. Y no solo ese planteamiento, sino también lo que queremos conseguir. Hay que tener ese objetivo claro".

