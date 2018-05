'Cortando con la violencia sexual', una campaña para señalar a los responsables del manoseo, acoso o abuso a mujeres

23/05/2018 - 18:05

"Si has hecho algo de esto, has cometido violencia sexual. Y no te confundas. El único responsable eres tú", es el mensaje final

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Federación de Mujeres Progresistas ha lanzado este miércoles 23 de mayo la campaña 'Cortando con la violencia sexual' dirigida a los jóvenes para responsabilizarles de estas conductas que en ocasiones "son minimizadas o justificadas". La iniciativa incluye un video en el que en poco más de un minuto se ha querido reflejar "de manera impactante y sin personas" las acciones más comunes catalogadas como violencia sexual y los espacios donde frecuentemente se cometen estos abusos y agresiones.

En el spot principal se reflejan sin eufemismos los abusos que sufren muchas mujeres, a través de acciones protagonizadas por hombres. "No ligaron, acosaron a un grupo de chicas en este concierto. No la besó, la forzó en este coche. No la acarició, manoseó a una compañera en esta clase. No se arrimó, abusó de una chica en este metro", son algunas de las acciones que se señalan en el video, en el que no sale ninguna víctimas, únicamente espacios.

"Si has hecho algo de esto, has cometido violencia sexual. Y no te confundas. El único responsable eres tú", es el mensaje final de la pieza audiovisual incluida en esta campaña que ha sido financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

NI VÍCTIMAS NI MENSAJES CULPABILIZADORES

Desde la Federación de Mujeres Progresistas, han defendido la decisión de no mostrar a ninguna víctima, ni repetir mensajes culpabilizadores "a los que la sociedad las tiene acostumbradas". Por el contrario, han querido dirigirse solamente a ellos como "losúnicos responsables de esas conductas·

"Hemos nombrado lo innombrable, de manera contundente y sin fisuras, con las palabras correctas. La violencia sexual es abusar, forzar, manosear, acosar, violar", ha expuesto la presidenta de la federación, Yolanda Besteiro, durante la presentación de la campaña. "Queremos decirle a los chicos que ya no hay excusa, que tienen alternativas, y que si agreden serán señalados", ha sentenciado.

El proyecto ha contado con la participación de jóvenes de tres centros educativos de Madrid y Salamanca en la fase de discusión y debate para identificar los aspectos clave a incluir en la campaña. La responsable de 'Cortando con la violencia sexual", Yolanda Mateo, ha explicado que esto ha permitido hacer una campaña más "creíble y potente".

Tras el lanzamiento del vídeo, que se difundirá en redes bajolos hasgtags #EsViolenciaSexual y #CortandoConLaViollenciaSexual, la segunda fase de la campaña serán acciones de Street Marketing para señalar lugares donde se produce la violencia sexual, como fiestas populares o zonas de marcha, han precisado.

Al acto de presentación han acudido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María José Ordoñez, que recientemente anunció "la primera gran campaña" de sensibilización contra la violencia sexual y aseguró que el próximo año se redactará una ley sobre esta y otros tipos de violencia contra la mujer.