La once dedica su cupón del 29 de mayo a la 'festa do boi' de allariz

23/05/2018 - 17:47

La 'Festa do Boi' de Allariz (Ourense) es la protagonista del cupón de la ONCE del próximo martes 29 de mayo. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán este evento, que se remonta al siglo XIV.

El cupón dedicado a la 'Festa do Boi' lo ha presentado este miércoles Manuel Martínez Pan, delegado territorial de la ONCE en Galicia, y Francisco García, alcalde de Allariz, que estuvieron acompañados por el presidente y varios miembros de la Asociación Cultural Xan de Arzúa y la teniente de alcalde alaricana Cristina Cid.

El delegado territorial de ONCE hizo entrega al alcalde de una reproducción enmarcada del cupón a tamaño mayor del original. Manuel Martínez felicitó al pueblo de Allariz por el arraigo que ha adquirido esta fiesta tradicional que atrae cada año a miles de visitantes, muchos llegados de fuera de Galicia, para participar en una fiesta que actualmente dura 10 días.

La 'Festa do Boi' rememora la gesta de un hidalgo alaricano, Xan de Arzúa, que en 1317 decidió poner fin al asalto que sufría cada año la procesión del Corpus Christi camino del convento por parte de la población judía que residía extramuros de Allariz. Xan de Arzúa se subió a un buey y acompañado por varios criados y cargado de sacos de hormigas encabezó la procesión y, cuando los judíos aparecieron para boicotearla, los espantó a base de cornadas y lluvia de hormigas.

Desde entonces, todos los años por el Corpus salía "o Boi por Allariz", apagándose la tradición durante la guerra civil y recuperándose en 1983 con mucha fuerza por un grupo de jóvenes que constituyen la hoy denominada asociación cultural Xan de Arzúa.

CUPÓN DE LA ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

