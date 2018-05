Cáritas insiste en que la recuperación no está llegando a todas las familias

Madrid, 24 may (EFE).- Casi 15.000 personas consiguieron trabajo gracias al apoyo de Cáritas, que alerta de que la recuperación no está llegando a todas las familias, la desigualdad se está enquistando y el mercado laboral no garantiza unas condiciones de vida dignas.

La organización católica hace balance en el informe "Economía solidaria 2017" de sus programas de empleo, en los que participaron 70.851 personas en el último año, de los que el 21 por ciento consiguieron trabajo, y de la actividad de las 70 Cáritas Diocesanas de España.

Cáritas denuncia que la recuperación ha llegado "con matices" y de forma "muy lenta" e incluso que no ha llegado a los hogares más vulnerables.

"En el 70 por ciento de los hogares después de tres años de recuperación no se está percibiendo, que se eleva al 91 % en hogares bajo el umbral de la pobreza", ha explicado el director de Acción Social, Francisco Lorenzo, citando el último informe Foessa 2017.

Muestra de la lentitud de esa recuperación, ha añadido Lorenzo, es que "si durante la crisis aumentaron las familias con todos los miembros en paro un 116 por ciento, se han reducido un 11 por ciento".

"Hemos detectado que las personas que siguen buscando trabajo, necesitan más cantidad de apoyo de Cáritas para tener opciones de encontrar empleo", ha indicado.

El perfil mayoritario de las personas que acuden a Cáritas sigue siendo español (51%), mujer (64%) y mayor de 45 años (34%).

En cuanto a su nivel formativo, la mayoría tiene formación básica (44%), seguido de aquellos con estudios de secundaria (25 %), bachillerato (16%) y universitarios (7 %).

Durante la presentación del balance de empleo, Cáritas ha reclamado un cambio de modelo económico a uno de economía solidaria, que ofrezca un futuro digno a través del empleo de inserción a las personas más desfavorecidas.

Lorenzo ha alertado de la situación "especialmente frágil de los hogares con menores, familias numerosas y monoparentales, donde la tasa de pobreza llega al 29 por ciento".

Cáritas Española reclama un modelo de economía "donde se genere empleo y riqueza sin olvidar la dignidad de las personas", ha asegurado Paco Cristóbal, director de Incidencia, quien ha recordado que no basta con tener empleo, sino que ese trabajo permita mantener a las familias.

"Necesitamos un mayor compromiso de la administración con la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública" y de forma individual, de cada persona, realizando un consumo responsable.

"No son las empresas las que generan la riqueza, sino que son las personas con sus decisiones cotidianas las que generan esos puestos de trabajo", ha dicho.

Apuestan por trabajar con banca ética "porque busca la rentabilidad económica con objetivos sociales y medioambientales" y por el Comercio Justo, prueba de ello son las 29 tiendas que tiene esta organización en distintas ciudades españolas.

El informe detalla que el importe total de la actividad económica desarrollada por Cáritas en actividades de empleo y de economía solidaria en el último año asciende a 75,8 millones de euros.

Cáritas forma una red con 57 entidades de economía social que desarrolla su actividad en 99 líneas de negocio en diferentes sectores productivos.

Como muestra de esa labor solidaria que acaba en éxito, Ivón Martiza Henao, de nacionalidad colombiana, ha explicado que gracias a los proyectos de empleo y orientación laboral de Cáritas Girona, ella ha podido crear su propia cooperativa.

"Vienes sin documentación, desorientada; cuando llegas a otro lugar eres invisible, no puedes caminar libremente porque no tienes papeles", ha señalado Martiza, quien ha destacado la importancia de esa orientación y formación que permite iniciar una nueva etapa.

Ella ha dado el salto como emprendedora y ha puesto en marcha la Cooperativa Avancem, centrada en servicios de limpieza doméstica y cuidados de personas.

"Una pequeña ayuda, se convierte en una gran colaboración para muchas personas", ha declarado con agradecimiento esta mujer colombiana.