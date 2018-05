La Orden San Juan de Dios 'construye' una casa de cartón para visibilizar a más de 40.000 personas sin hogar en España

24/05/2018 - 14:13

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha creado una casa de cartón para visibilizar y dar a conocer la realidad de, según datos de Cáritas, más de 40.000 personas que se encuentran en España en situación de sin hogar.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La instalación, que se expondrá en centros y hospitales de San Juan de Dios así como en otras instituciones que se sumen a la campaña, propone en su interior un juego interactivo que invita a la reflexión, tras dar a conocer la vida cotidiana de cuatro perfiles diferentes: una persona sin hogar, un "trabajador pobre", una familia en situación de pobreza severa y un matrimonio de ancianos víctima de la pobreza energética.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña 'La Vida Misma', presentada este jueves 24 de mayo por la institución en CaixaForum Madrid, sobre la realidad de las personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad en España.

'La Vida Misma', que cuenta con la subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de fondos del IRPF, tiene como finalidad de romper estereotipos y mostrar que estas personas viven situaciones "más cercanas de lo que piensa la ciudadanía en general", mostrando la manera de ayudar a este colectivo "con pequeños gestos".

"No era capaz de solucionar mis problemas, estaba perdido, paseaba como un fantasma sin levantar los ojos por vergüenza. Me convertí en un cadáver social, pero comprendía que no había llegado mi hora, que tocaba luchar", ha señalado Vicente Ramón, un hombre de 60 años que vivió varios años en la calle y que se alojó en los albergues San Juan de Dios y Santa María de la Paz en Madrid.

TENER UN LUGAR DONDE DORMIR ES UNA "TABLA DE SALVACIÓN"

Durante la presentación de la campaña, Vicente Ramón ha explicado que su vida ha sido "un largo camino de la angustia a la esperanza" y que tener asegurado un lugar donde poder dormir y asearse fue para él "una auténtica tabla de salvación".

"Había dejado de ser una persona para convertirme en un problema", ha subrayado Vicente Ramón, destacando que, tras ser aceptado en el albergue, recuperó la "sensación de seguridad, el optimismo y las ganas de vivir".

La campaña refleja que, según datos del estudio 'El estado de la pobreza. 7º Informe 2017', un 30% de las personas en situación de pobreza tiene un trabajo y un 15% posee estudios superiores, son los llamados "trabajadores pobres". Además, este informe revela que casi tres millones de personas viven en España con menos de 342 euros al mes, lo que supone que el 6,4% de la población española sufre pobreza severa.

Asimismo, más de cinco millones de personas en España son víctimas de la pobreza energética, según el informe 'Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética' de la Asociación de Ciencias Ambientales.

"Estas realidades están más cerca de nosotros de lo que queremos pensar. Esta campaña nos convoca para hacernos reflexionar sobre la realidad de las personas sin hogar y sin recursos", ha apuntado el director de la Fundación Juan Ciudad, Juan José Ávila, que también ha resaltado que es necesario "pasar a la acción y elaborar propuestas concretas para ayudar a estas personas".

Así, ha afirmado que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha tenido "como misión desde sus orígenes" estar al lado de las personas pobres y en exclusión social. En este sentido, ha destacado que la institución atiende a más de 13.000 personas sin hogar en los doce centros y dispositivos residenciales que tiene en España.

4 MILLONES DE PERSONAS SIN HOGAR EN EUROPA

Por su parte, la experta de Serveis Socials Barcelona y representante española ante la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), Laura Guijarro, ha subrayado que, aunque no hay datos concretos, se estima que hay unos cuatro millones de personas sin hogar en Europa. "El número de personas sin hogar crece estrepitosamente en toda Europa, excepto en Finlandia", ha lamentado.

Las personas sin hogar, según ha explicado la experta, "no responden a los estereotipos de indigente o vagabundo" y acaban en esta situación "por muchos motivos", como quedarse sin trabajo, sufrir violencia de género o una ruptura familiar, entre otros.

"Tenemos un mercado laboral precario y un sistema de vivienda excluyente", ha manifestado Guijarro, que también ha asegurado que "no existe" un perfil de personas sin hogar ya que, a su juicio, "hay tantos perfiles como personas".

Todos los vídeos, testimonios en primera persona y materiales de la campaña se encuentran disponibles en la página web 'www.lavidamisma-sjd.org', donde también se puede realizar una prueba para evaluar los prejuicios y el nivel de aceptación que hay respecto a las personas sin hogar.