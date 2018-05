El Papa asegura que predicar la pobreza no es comunismo sino "puro Evangelio"

24/05/2018 - 14:59

El Papa ha advertido de que la explotación laboral es pecado mortal al tiempo que ha lamentado que se identifique con comunistas a los que predican la "pobreza", ya que "la pobreza está en el centro del Evangelio".

ROMA, 25 (EUROPA PRESS)

Francisco ha hecho estas declaraciones durante la misa que ha celebrado en la Casa Santa Marta, donde reside este jueves 24 de mayo.

"Hacer 'descuentos', hacer estafas sobre aquello que se debe pagar, sobre el salario, es un pecado, es pecado. 'No, padre, yo voy a misa todos los domingos y voy a esa asociación católica y soy muy católico y hago la novena de esto ...'. ¿Pero luego no pagas? Esta injusticia es pecado mortal. No estás en la gracia de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús. Es por eso que las riquezas te alejan del segundo mandamiento, del amor al prójimo", ha reflexionado.

En su homilía, ha exhortado también a "tomar distancia de la riquezas porque Dios las ofreció para dárselas a los otros". Por ello, ha criticado lo que ha llamado las riquezas "podridas" al recordar las palabras de Jesús: "¡Ay de ustedes, ricos!".

Así, ha manifestado que si esas palabras las dijera hoy un sacerdote "al día siguiente en los periódicos leeríamos: '¡Ese sacerdote es un comunista!'".

"Sin embargo, la pobreza está en el centro del Evangelio. La predicación sobre la pobreza está en el centro de la predicación de Jesús: 'Bienaventurados los pobres' es la primera de las Bienaventuranzas", ha determinado.

Francisco ha insistido en que la pobreza "es el documento de identidad, el documento identificativo con el que Jesús se presenta cuando regresa a su pueblo, a Nazaret". Allí, en la sinagoga, anunció: "el Espíritu está sobre mí, he sido enviado para proclamar el Evangelio, la Buena Nueva, a los pobres, la buena noticia a los pobres".

De este modo, ha hecho notar que a pesar de ello, "siempre en la historia" se ha tenido "la debilidad de tratar de eliminar esta predicación sobre la pobreza creyendo que es una cuestión social y política". "¡No! Es puro Evangelio, es puro Evangelio", ha subrayado.

No obstante, el Papa dicho que cuando Jesús clama contra los ricos, se refiere a los que hacían de las riquezas "una idolatría". Para el Papa Jesús indicaba que "no se puede servir a dos señores: o sirves a Dios o sirves a las riquezas". Y ha clamado finalmente: "Incluso aquí, en Italia, para salvar los grandes capitales, se deja a la gente sin trabajo. Va contra el segundo mandamiento y quién hace esto: '¡Ay de ti!'. No lo digo yo, sino Jesús. Ay de ustedes que explotáis a la gente, que explotáis el trabajo, que pagáis en negro, que no pagáis la contribución para las jubilaciones, que no dais vacaciones. ¡Ay de ti!".