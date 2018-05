La carrera solidaria 'La Rosi: Run for Equality' recaudará fondos a favor de la investigación de malos tratos

24/05/2018 - 15:28

Los beneficios de la carrera solidaria 'La Rosi: Run for Equality', que organiza Fever el próximo 3 de junio en Madrid, irán destinados íntegramente a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, según ha informado la aplicación.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Esta carrera popular por la igualdad, que pretende concienciar sobre la violencia de género, recibe su nombre en honor a 'Rosie la Remachadora', la mujer que se convirtió en icono de la fortaleza femenina dado vida al famoso cartel 'We Can Do It' y que falleció recientemente.

La prueba constará de un recorrido de cinco y diez kilómetros para mayores de trece años, y de un circuito de 100 metros para niños entre cuatro y trece años. Ambas pruebas tendrán lugar en las Tablas (Fuencarral), a partir de las 9.30 horas.

"Este año se nos ha ido 'Rosie la Remachadora', la mujer que se convirtió en icono femenino del famoso cartel 'We Can Do It'. Queremos rendirle homenaje con una carrera contra la violencia de género 100% solidaria y benéfica", señalan los organizadores de la marcha.