La Fundación Pablo VI y la ACdP destacan el papel de Ángel Herrera Oria en la historia de España y su compromiso social

24/05/2018 - 17:14

La Fundación Pablo VI y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han destacado el papel en la historia y el compromiso social del cardenal Ángel Herrera Oria, en un acto de homenaje para recuperar su legado en el mundo actual "tan necesitado de liderazgo espiritual", según ha asegurado el presidente de la Fundación Pablo VI y obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Durante el acto, que ha tenido lugar este miércoles 23 de mayo en la institución creada por el propio Herrera Oria en la última etapa de su vida, la Fundación Pablo VI, también ha intervenido el historiador Fernando García de Cortázar, que destacó el papel clave de Herrera Oria en el regeneracionismo español.

En concreto, ha subrayado su capacidad para "poner en orden el movimiento católico en España para que tuviera una mayor proyección política" y la forma en la que impulsó la presencia de los cristianos en la vida pública. A su juicio, el cardenal Herrera Oria anima a transmitir el mensaje "de que la realidad del cristianismo sigue vigente" y a "despertar la conciencia nacional dormida".

Además, el periodista Antonio Alférez Callejón, formado en la Escuela de Periodismo de la Iglesia y en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, ha añadido que los mensajes de Herrera Oria eran "más compromiso social, más doctrina social, más práctica social, más acción social".

Por ello, ya en su etapa como obispo, impulsó numerosas obras sociales, especialmente en Málaga, donde, tal y como ha recordado su alcalde, Francisco de la Torre, en un mensaje difundido para el acto, "proporcionó educación a niños que no tenían acceso a ella", creó viviendas sociales e impulsó barriadas para el desarrollo, como la de Carranque.

Por su parte, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas --creada también por Herrera Oria para promover la presencia de los laicos en la vida pública--, Carlos Romero, ha indicado que "no hay historiador que describa la historia de España del siglo XX sin referirse a Ángel Herrera y sus obras". "Fue un verdadero gigante, un hombre ocupado y preocupado por el bien común", ha afirmado.

El obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, que asistió en representación del cardenal Carlos Osoro por encontrarse indispuesto, ha destacado el vínculo estrecho de Herrera Oria con la diócesis de Madrid, donde se abrió su proceso de canonización. Porque era un hombre que "vivía y llamaba a la santidad, expresada en el desprecio total de sí mismo, la entrega total a Cristo y al prójimo".

Para Ginés García Beltrán, la figura de Ángel Herrera Oria tiene que ser una interpelación a los católicos, para trabajar en esa conciencia social que él impulsó. "No puede existir una evangelización que no sea social, no se puede dejar el Evangelio cuando salimos a la calle ni podemos dejar la Doctrina Social cuando entramos en un templo", ha apostillado.

El Evangelio en la calle y en la vida pública era el programa de Herrera Oria, aseguró el obispo de Getafe. Por ello, considera que recuperar la memoria de Ángel Herrera "implica recuperar esa llamada a la presencia de la Iglesia en la vida pública" y a hacer "líderes evangélicos y espirituales" que sean referentes en la sociedad.