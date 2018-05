Un 24% de las españolas trabajan a tiempo parcial, más de siete puntos por debajo de la media europea

24/05/2018 - 17:30

Un 31,7% de las mujeres de la Unión Europea trabajaron en 2017 a tiempo parcial frente a un 8,8% de los hombres, según ha constatado el Instituto de Estudios Económicos a partir del informe 'Part-time employment rates as percentage of total employment, by sex and age' elaborado por Eurostat que refleja que en España, un 24,1% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, lo que sitúa la cifra 7,6 puntos por debajo de la media europea.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El documento revela que, desde hace años, el país de la Unión Europea con la mayor proporción de empleo a tiempo parcial femenino es Holanda, con una cifra del 75,8% en 2017. A continuación figuran Austria (47,2%) y Alemania (46,4%), mientras que Bélgica y el Reino Unido superan el 40%.

Por su parte, Dinamarca y Luxemburgo comparten un 35,2% y Suecia e Italia se sitúan por encima del promedio con un 34,4% y un 32,5%, respectivamente.

Del mismo modo, Irlanda se sitúa levemente por debajo de la media (31,2%), mientras que Francia registra un 29,6% y Malta marca un 25%. . En Finlandia la cifra es del 20,5%. Los países de reciente adhesión al grupo, así como en Grecia y Portugal, muestran una proporción del trabajo a tiempo parcial en las mujeres bastante reducida.

De esta forma, Rumanía, Hungría y Croacia se sitúan en torno a un 6% y Bulgaria cierra la clasificación con un 2,4%.