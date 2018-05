Las familias gastan unos 2.000 euros en la comunión y el 60% de búsquedas en la web son sobre el vestido, según estudio

24/05/2018 - 18:38

Las familias gastan de media 2.000 euros en las primeras comuniones y el 60 por ciento de las búsquedas en Internet relacionadas con esta celebración son sobre el vestido o traje para el evento, según un estudio de la herramienta de Márketing para profesionales digitales, SEMrush.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En concreto, de las consultas sobre el vestido para este día, siete de cada diez búsquedas se refieren a los vestidos para las niñas frente a un 30 por ciento de peticiones de información sobre el traje de "marinerito", el que tradicionalmente llevan los niños.

Las invitaciones de comunión ocupan el segundo puesto en número de consultas a través de la web, seguidas por los recordatorios personalizados y el regalo. Precisamente, en cuanto a este último, el estudio pone de relieve que en la actualidad predominan las videoconsolas, móviles o camisetas de fútbol, pero añade que el tradicional siempre ha sido el reloj, la pulsera, los pendientes o la medalla.

Asimismo, las familias que están preparando la comunión de sus hijos, buscan en Internet ideas sobre: centros de mesa originales, detalles, recuerdos o sobre el fotógrafo. También está "de moda" el Do It Yourself (DIY) por lo que el estudio destaca que cada vez más padres consultan tutoriales en Internet para dar "un toque personal" a la celebración.