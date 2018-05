Juan Carlos Quer pide que la Ley Integral contra la Violencia a la Infancia no olvide a los niños desaparecidos

25/05/2018 - 13:58

Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana que murió asesinada en el verano de 2016 en A Pobra do Caramiñal (Galicia), ha pedido que la Ley Integral contra la Violencia a la Infancia "no olvide jamás" tanto a los menores desaparecidos como a sus familiares. "Porque tan infancia son los niños que son objeto de agresión como los desaparecidos que no sabemos cuál es su paradero", ha apuntado.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En la presentación del informe de 2017 del Teléfono ANAR para Casos de Niños Desaparecidos, celebrada este viernes 25 de mayo en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid, Quer ha realizado esta petición "en nombre de todas las víctimas" de desapariciones para que la ley, que se encuentra en tramitación, no olvide los casos de menores en paradero desconocido, que Interior contabiliza actualmente en 2.749 en toda España. "Porque detrás de cada dato, hay un drama humano", ha recordado.

"Creo que tienen derechos --ha dicho sobre los desaparecidos--. Los delincuentes tienen derechos en nuestros país, como no puede ser de otro modo, pero las personas de bien, las víctimas también tiene que tener derechos", ha dicho Quer ante el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y los representantes de la Fundación ANAR.

Durante su intervención al final del acto, el padre de Diana Quer también ha tenido palabras de agradecimiento a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Gracias a su trabajo puedo llevar flores a mi hija Diana en un lugar digno", ha dicho, y ha subrayado la importancia de denunciar las desapariciones lo antes posible para aumentar la probabilidad de éxito ante casos de "alto riesgo".

"En España desaparecen 22.000 personas al año y dos tercios son menores de edad, y hay un porcentaje pequeño pero relevante de situaciones de desapariciones con resultado de tragedia. Desde mi experiencia les puedo asegurar que la denuncia tiene que ser inmediata porque las 24 o 48 primeras horas son esenciales", ha explicado.

Del mismo modo, Quer ha reclamado a los medios de comunicación "reponsabilidad" en el tratamiento de desapariciones como la de su hija, "porque cuando desaparece una menor no desaparecen los derechos del menor", según ha defendido. Asimismo, ha apelado a la "información precisa y ajustada a la realidad" porque "en muchas ocasiones la intromisión de los medios interfiere en los trabajos de los Cuerpos de Seguridad".

"Aquí intento hacerme eco, y lo hago con el máximo respeto en nombre de todas las familias de víctimas que no pueden estar aquí", ha afirmado Juan Carlos Quer, revelando que los padres de Marta del Castillo, la menor sevillana desaparecida en 2009, le han pedido personalmente que les ayude a transmitir la voz de las familias de las víctimas.

"Me comentaban ambos, y son nueve años desde los trágicos desenlaces que pasaron por sus vidas ,que recogiera yo el testigo, que ello ya no pueden. Y créanme que los silencios y las miradas dicen muchos más que las palabras, en muchas ocasiones, para entender que ese va a ser un dolor que nos va a acompañar de por vida", ha expresado.