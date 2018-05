Una empresa española se instala en la frontera turco-siria para recuperar el jabón milenario de Alepo

25/05/2018 - 14:46

La marca de cosmética Letizia Buzón, de la empresaria española que da nombre a la compañía, ha creado la primera fábrica española en la frontera turco-siria para recuperar la elaboración a mano del jabón de Alepo, un producto cien por cien natural y milenario en esta región, que se estaba perdiendo debido a la guerra y que ahora da trabajo a 50 refugiados sirios.

Cuando estalló la guerra en Siria en 2011, existían más de cien fábricas donde se elaboraba el jabón de Alepo pero tras ocho años de conflicto solo han quedado dos operativas. Al elevado precio del aceite de oliva y de laurel --con los que está elaborado el jabón-- se suman las dificultades para exportar.

La curiosidad y las ganas por encontrar productos de belleza exclusivos, llevó a la empresaria Letizia Buzón hasta el jabón de Alepo. "Me enteré de que en la frontera siria estaban realizando el jabón de Alepo en sus propias casas los refugiados sirios y me desplacé para verlo", ha relatado Buzón este viernes 25 de mayo en rueda de prensa en Madrid.

El jabón de Alepo, aunque desconocido en España, es considerado "un tesoro de la humanidad" para el mundo árabe, según ha precisado esta empresaria española, que confiesa cómo le llamó la atención que una de las cosas que echaban de menos de su país los refugiados sirios era "el olor del jabón de Alepo". "Este jabón es el olor de un país, de una cultura, de una historia", ha señalado.

Además de recuperar esta receta ancestral de más de 2.000 años de antigüedad, este proyecto empresarial ayuda a la integración, inclusión y cohesión social, dando empleo a refugiados sirios. Hasta el momento han trabajado un total de 50 pero el propósito es llegar hasta los 400 con la apertura de siete nuevas fábricas. La producción es estacional, comienza en diciembre y dura un máximo de tres meses, a los que se suman otros nueve de secado.

Los refugiados sirios se encargan de todo el proceso de elaboración así como del empaquetado y del diseño. Uno de los jaboneros con ese "talento innato" es Ali Salathi, que ha conseguido reabrir su fábrica de Alepo gracias a su sueldo en la fábrica de Gaziantep, a 54 kilómetros de Alepo, según explica Letizia Buzón a Europa Press.

La compañía española garantiza que cada empleado tenga un contrato laboral legal, un salario medio mensual de unos 600 euros y unas condiciones apropiadas de seguridad. El producto se exporta a España y resto de países de la Unión Europea y se puede adquirir a través de la web 'www.letiziabuzon.com' o en Amazon. Además, por cada pastilla de jabón vendida, la compañía donará un euro a Médicos del Mundo.

4 MILLONES DE REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA

Precisamente, el presidente de Médicos del Mundo en Turquía, Hakan Bilgin, ha explicado que desde que comenzó la guerra en Siria, casi cuatro millones de sirios han huido a Turquía. De ellos, aproximadamente 1,5 millones residen actualmente en la frontera.

Estas personas, según ha precisado, llegan con un trauma y habiendo perdido "todo". Por ello son tan importantes las políticas de inclusión así como garantizar sus derechos en salud, educación y otras necesidades básicas. En todo ello, Bilgin considera que el Estado turco ha hecho "el máximo".

Si bien, ha indicado que el gobierno turco no tiene capacidad por sí solo de alcanzar todas las necesidades de la población de refugiados. Además, ha añadido que hay que tener en cuenta que los refugiados no volverán a su país en diez, quince o hasta veinte años o no volverán, aunque su deseo, según asegura el presidente de Médicos del Mundo en Turquía es que Siria se reconstruya y poder regresar.

En este sentido, ha destacado que proyectos empresariales como el de Letizia Buzón ayudan a esa integración necesaria. "Son gente muy preparada, solo necesitan oportunidades", ha asegurado Bilgin.

Uno de estos refugiados sirios que tuvo que huir de su país con toda su familia es Ilhas, una doctora y directora de un hospital de Alepo que fue bombardeado. Ilhas les dijo a sus cuatro hijos que cogieran la mochila del colegio y metieran en ella lo más importante y después, huyeron a Turquía, recorriendo 50 kilómetros en tres días. Ahora, su marido Ali ha participado en el diseño de la marca del jabón de Alepo Letizia Buzón.

Durante la presentación de este proyecto empresarial, también ha intervenido el doctor Vicent Alonso, para destacar las propiedades antibacterianas, antivirales, antisépticas y antiinflamatorias de este jabón que pone de relieve que "el uso de aceites para tratar la piel es tan antiguo como la humanidad".