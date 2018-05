Podemos pide explicaciones por un incendio en la central en enero y el CSN asegura que fue conato y sí informó

Unidos Podemos ha pedido, este viernes, explicaciones al Gobierno sobre un supuesto incendio que se habría registrado en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el pasado 31 de enero y por qué no se ha dado a conocer ningún tipo de información sobre este suceso hasta cinco meses después.

Sin embargo, fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han precisado a Europa Press que el incidente fue en realidad un conato de incendio ya que no se produjo llama y no está considerado como suceso que haya que notificarse. Por ese motivo, el incidente aparece en las actas de inspección de la central, que son trimestrales por no encontrarse en funcionamiento y están colgadas en la página web del organismo regulador desde el pasado 31 de marzo. Las mismas fuentes señalan que responderán a las inquietudes del diputado cuando les llegue la pregunta parlamentaria.

A través de una iniciativa, registrada en el Congreso, el portavoz de Medio Ambiente del grupo confederal, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha denunciado que esta situación "debe ser objeto de una investigación en la que se clarifiquen todos los extremos" del suceso, así como sobre "su posible peligrosidad para las personas y el medio ambiente".

López de Uralde también quiere que el Ejecutivo aclare cuándo fue conocedor de los hechos y, en caso afirmativo, explique las razones que le han llevado a "silenciar" el incidente hasta ahora.

El diputado quiere saber si el supuesto incendio se comunicó por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) este miércoles; si se llegaron a alcanzar temperaturas superiores a 200 grados en diferentes puntos de la central nuclear; cuánto tiempo se necesitó para controlar el fuego y qué medios se utilizaron para reducirlo. También se interpela al Ejecutivo por las causas que originaron las llamas.

Según Equo, todos estos datos se han hecho públicos ahora. López de Uralde denuncia esta falta de información cuando, a su juicio, "la notificación podría haber estado accesible en la página web del CSN". Sin embargo, el organismo regulador señala que el acta es pública en su web desde el pasado 31 de marzo y que se conoce el incidente desde principios de febrero porque se analizan todas las incidencias semanalmente, aunque al no ser un suceso notificable se ha incluido en el acta de inspección correspondiente al primer trimestre de 2018.

Por su parte, López de Uralde considera que "el Gobierno ha cometido un error al ocultar unos hechos de tal importancia". "De confirmarse la veracidad de esa información, el Gobierno debe dar explicaciones sobre los motivos que hay detrás de su total falta de transparencia con respecto a las nucleares, continuamos padeciendo oscurantismo", ha lamentado el portavoz del grupo confederal.

En este sentido, recuerda que "un incendio en una nuclear implica riesgos gravísimos" y la población y los ayuntamientos más cercanos deberían, a su juicio, estar "al tanto de lo ocurrido por el peligro que entraña".

ACTA DE INSPECCIÓN

Según señala el acta que puede consultarse en la web del CSN (www.csn.es), el miércoles 31 de enero a las 15.00 horas se produjo activación de la detección contra incendios en una determinada zona (zona D4.01:tanque medida de resinas, ed. RW elev. +526), activándose la brigada de Protección Contra Incendios (PCI). También señala que a las 15.00 horas, la Brigada informó a Sala de Control de la existencia de un rescoldo con generación de abundante humo.

Igualmente, explica que se había dado la circunstancia de que en el turno de mañana se había procedido a labores de oxicorte para practicar un orificio en el extremo superior del tanque 'A' de decantado de barros (TNK-3041A). En una primera intervención se emplearon extintores de agua y de polvo, según señala. Con una cámara termográfica se localizaronpuntos con temperaturas en torno a 200ºC en la zona inferior del cubículo, tal y como añade el documento.

Añade que se dispuso una manguera desde el puesto D2 para inundar la parte inferior del cubículo y apagar los rescoldos. Y apunta que el Servicio de Protección Radiológica (PR) estuvo tomando medidas de contaminación ambiental sin encontrar valores que supongan la necesidad de realizar una reclasificación ambiental.

Igualmente, informa de que a las 18.00 horas, el humo se extendió a otras zonas del edificio radwaste, volviendo a intervenir el personal de PCI. Apunta que a las 21:16 horas, en un nuevo examen termográfico, no aparecen temperaturas superiores a 25 grados centígrados. La presencia de humo se ha visto agravada por la insuficiencia de la ventilación disponible, al disponerse únicamente de la extracción, pues la impulsión {CLIM-HVH-2) está fuera de servicio, según el acta. Mediante un CT se instaló un ventilador de impulsión.

El documento recoge que el jueves 1 (de febrero) se examinó la zona con cámara fotográfica convencional y termografía, apreciándose lo que parecían tablones y una pasta degradada que cubría el fondo. Se roció nuevamente con agua y se dio por extinguido el conato. "No es posible el acceso exterior a la parte inferior del cubículo de los tanques, por lo que no se prevé retirar el posible material combustible allí existente", añade.

De las inspecciones realizadas, se concluye que el interior de algunas paredes perimetrales del cubículo donde se encuentran los tanques decantadores {Dl.03) presentan un entramado de elementos metálicos y madera, alguno de cuyos tablones se ha podido desprender y se aprecia en el fondo del cubículo.

La FAIP-Dl.03 consigna en su apartado 'Sustancias combustibles' que en dicho cubículo "no existen combustibles relevantes". Tratado el tema con el servicio de PCI, se concluye que la cantidad de material combustible detectado no cambia la relevancia asignada al mismo. "El titular realizó un análisis sobre si el suceso estaba tipificado por la IS-10, concluyendo que no. El día 6 de febrero concluyeron las maniobras de corte en el tanque "A", sin incidencias", concluye el acta.