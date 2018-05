El Papa ve una "desgracia" que a veces los matrimonios no funcionen y deban separarse para evitar una "guerra mundial"

25/05/2018 - 15:37

El Papa ha defendido la belleza del matrimonio pero ha precisado que "a veces se da la desgracia de que" el matrimonio "no funciona" y "es mejor separarse para evitar una guerra mundial". En todo caso, ha recalcado que esta opción es "una desgracia" ya que la vida según el diseño de Dios "está siempre en el 'se puede'".

"No debemos detenernos, como estos doctores, en un 'se puede', o 'no se puede' separar un matrimonio. Esto es, a veces se da la desgracia de que no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial, pero esto es una desgracia", ha recalcado el Pontífice.

Francisco ha hecho estas consideraciones durante la misa que ha celebrado en Casa Santa Marta, en la que participaron, entre otras, siete parejas que celebraban sus bodas de plata y de oro.

El Papa ha reconocido que "hay dificultades en la vida de pareja y en la familia" pero ha centrado su homilía en "la belleza del matrimonio".

"Es verdad que hay momentos de dificultad, hay problemas con los hijos o en la misma pareja, discusiones, peleas pero lo importante es que la carne siga siendo una y se superan, se superan, se superan. Y esto no es solo un sacramento para ellos, sino también para la Iglesia, como si fuese un sacramento que llama la atención: "¡Miren, el amor es posible!". Y el amor es capaz de hacernos vivir enamorados toda la vida: en la alegría y en el dolor con el problema de los hijos y el problema de ellos pero ir siempre adelante. En la salud y en la enfermedad, pero siempre adelante. Esta es la belleza", ha manifestado.

El Pontífice ha comentado el pasaje del Evangelio según San Marcos que se refiere a la intención de los fariseos de poner a prueba a Jesús, haciéndole una pregunta sobre el matrimonio sobre si es lícito o no para un marido repudiar a su esposa. Para Francisco, este tipo de preguntas de la fe son "casuísticas".

"No el gran 'sí' o el gran 'no' de los cuales hemos oído hablar, que es Dios. No: se puede o no se puede. Y la vida cristiana, la vida según Dios, según esta gente, está siempre en el 'se puede' o 'no se puede'", ha señalado.

"Jesús va más allá, va arriba y llega hasta la Creación, y habla del matrimonio que es quizás la cosa más bella que el Señor creo en esos siete días", ha explicado el Papa.

Así ha comentado que "es fuerte lo que dice el Señor" al hablar de "una carne" que no se puede dividir. "No debemos detenernos, como estos doctores, en un 'se puede', o 'no se puede' separar un matrimonio. Esto es, a veces se da la desgracia de que no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial, pero esto es una desgracia. Vamos a ver lo positivo".

Por otro lado, ha comentado que en el pasado se encontró con una pareja que festejaba sus 60 años de matrimonio y les preguntó si eran felices. "Los dos se miraron y sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción y respondieron: ¡Estamos enamorados!", ha dicho el Papa.

Asimismo, ha explicado que el "matrimonio es una predicación silenciosa a todos los demás, una predicación de todos los días" y ha lamentado que no sea noticia la felicidad de los matrimonios. Así ha señalado: "Es doloroso cuando esto no es noticia: los periódicos, los telediarios no lo consideran noticia. Esta pareja, tantos años junta* no es noticia. Sí, noticia es el escándalo, el divorcio, o estos que se separan - a veces tienen que separarse, como dije, para evitar un mal mayor* Pero la imagen de Dios no es noticia. Y esta es la belleza del matrimonio. Son imagen y semejanza de Dios. Y esta es nuestra noticia, la noticia cristiana".