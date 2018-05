Ana pastor y miguel carballeda inauguran el acto de aniversario del cre de la once en pontevedra

26/05/2018 - 16:35

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, inauguraron este sábado el 75º aniversario del CRE de la ONCE en Pontevedra, un acto que reunió a casi 600 alumnos, familiares y ex alumnos, así como trabajadores y ex trabajadores.

Con el lema 'Orgullosos del pasado, comprometidos con el presente e ilusionados con el futuro', este acto también contó con la asistencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y Digna Casas, en representación de la Diputación Provincial.

Tras la proyección de un video sobre la historia y evolución de este colegio, el director del CRE, José Ángel Abraldes, mencionó "a quienes en estas instalaciones han dejado hermosos momentos de su vida para hacer más grande el proyecto de nuestra institución".

Uno de los momentos más emotivos de este acto lo protagonizaron sobre el escenario dos afiliados singulares: un pequeño ciego total de Pontevedra, José Souto Aboal, de 7 años de edad, junto a Calixto Hernández, un ciego de Ávila y residente en Aranjuez que estudió en el colegio el curso de su apertura entre 1943 y 1944.

En el turno de intervenciones, el alcalde de Pontevedra dejó patente el compromiso de la ciudad con el proyecto educativo de la ONCE. Por su parte, Miguel Carballeda recordó que para ésta la educación es clave de futuro. "Así lo hemos hecho desde el principio de nuestros tiempos, con aquellos colegios absolutamente innovadores que creamos en los años 60 del siglo pasado –como este de Pontevedra- pero, sobre todo, por nuestra apuesta por la educación inclusiva, la que permite a nuestros estudiantes estar en las aulas con el resto de los ciudadanos", subrayó el presidente de la ONCE.

Carballeda habló de la importancia de que todo el mundo sepa lo que significa tener como compañero un niño ciego en el aula, ya que se enriquecen mutuamente, como lo harían si tuvieran una niña en silla de ruedas u otro con discapacidad intelectual. "Mientras que en España, el abandono escolar del final de la ESO es casi de un 20%, una cifra preocupante, entre los estudiantes ciegos no llega al 10%, menos de la mitad, lo que habla de su esfuerzo y compromiso".

Al cierre del acto, Ana Pastor dedicó unas palabras de felicitación para la ONCE y su labor social y educativa, incidiendo en la labor realizada por el CRE de Pontevedra y su imbricación en el entorno no sólo de Pontevedra sino de toda Galicia.

