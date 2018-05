'la rosi' moviliza hoy a los corredores contra la violencia machista

'La Rosi', una carrera popular de cinco y 10 kilómetros en honor al icono feminista 'Rosie the Riveter', se celebra este domingo en Madrid para recaudar fondos para la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

Rosi la Remachadora se convirtió en un símbolo feminista representando a las mujeres norteamericanas que trabajaban en fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, y protagonizó el famoso cartel del empoderamiento femenino 'We can do it'. Ahora, la versión española, 'la Rosi', llega en forma de carrera popular.

Comenzará a las 9.30 horas en Las Tablas organizada por la plataforma 'Fever'. La prueba constará de dos recorridos de cinco y 10 kilómetros para mayores de 13 años y un circuito de 100 metros para niños y niñas de entre cuatro y 13 años.

La verdadera 'Rosie' tuvo un origen no tan feminista. El emblema nació en plena II Guerra Mundial para que las mujeres suplieran en la industria a los hombres estadounidenses que dejaban sus trabajos para ir a la guerra.

