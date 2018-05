Los humanos representan sólo un 0,01% de la vida en la tierra

27/05/2018

MADRID

Los seres humanos apenas representan un 0,01% de la vida en la Tierra teniendo en cuenta la biomasa de los seres vivos, es decir, cuánto pesan en la biosfera del planeta considerando el peso seco del carbono que forma la estructura de los organismos.

Así se desprende de un estudio realizado por dos investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) y uno del Instituto de Tecnología de California en Pasadena (Estados Unidos), y publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Este primer censo mundial de la huella de la vida en la Tierra, recogido por Servimedia, indica que el planeta engloba un peso de 550 gigatoneladas de carbono de biomasa distribuida entre todos los reinos de la vida.

La mayor parte de los seres vivos se concentra sobre la superficie terrestre (85,45%), por delante del subsuelo profundo (12,73%) y de los mares (1,09%).

El principal grupo de seres vivos que domina el mundo son las plantas (81,8% del total de la biomasa), seguidas de las bacterias (12,73%), los hongos (2,18%), las arqueas (1,27%) y los animales (0,36%).

"El hecho de que la biomasa de hongos excede la de todos los animales en cierto modo nos pone en nuestro lugar", dijo el profesor de Biología Evolutiva de Harvard, James Hanken, que no formó parte del estudio.

ANIMALES

Dentro del reino animal, predominan los artrópodos, esto es, invertebrados como los insectos, las arañas y los crustáceos, que representan el 50% de la biomasa de los animales sobre la Tierra.

Por detrás se sitúan los peces (35%), los moluscos (10%), los cnidarios (5%), el ganado (5%) y los seres humanos (3%).

Los investigadores atribuyen a los humanos una biomasa de 0,06 gigatoneladas de carbono, teniendo en cuenta un peso medio de 50 kilos por individuo y considerando que Naciones Unidas calculaba que en 2015 había 7.349 millones de personas. Eso supone un 0,01% de las 550 gigatoneladas que los científicos creen que contiene la biomasa de la Tierra.

Aun así, los humanos tienen una gran influencia en sus criaturas más masivas. Desde que comenzó la civilización, los humanos han contribuido a reducir el peso total de las plantas a la mitad y los mamíferos salvajes en un 85%, según el estudio.

Actualmente, el ganado y los cerdos superan a todos los mamíferos salvajes por 14 a 1, mientras que las gallinas triplican el peso de todas las aves silvestres.

Ron Milo, del Instituto Weizmann, y sus colegas analizaron investigaciones anteriores que consideraban la biomasa en diferentes tipos de vida, las combinaron y tuvieron en cuenta el clima, la geografía y otros problemas ambientales para obtener una visión global de la escala de la vida en el planeta.

Eliminar el agua de los organismos y medir sólo el carbono seco facilita que los científicos puedan comparar especies. Aproximadamente una sexta parte del peso de un ser humano es carbono seco. Los seres humanos están formados con aproximadamente dos tercios de agua.

