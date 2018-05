Cristiano Ronaldo y Georgina, derroche de amor tras la victoria y en mitad de la polémica

MADRID, 27 (CHANCE) Aunque anoche el Real Madrid se alzó como campeones de Europa por 13º vez, levantando la copa de la Champions League en Kiev y haciendo historia una vez más, podría decirse que no fue el mejor partido de Cristiano Ronaldo quien no marcó ningún gol y no dudó en hablar ante los medios deportivos de su falta de protagonismo en el campo de juego.

"Ahora a disfrutar. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid. En los próximos días hablaré", eran las primeras declaraciones del portugués y que no habría sentado muy bien a la afición que critican su falta de compañerismo ante un momento de celebración. Pero aunque Cristiano en esta ocasión no brilló sobre el césped y fueron Benzema y Bale los encargados de reventar la portería contrincante, CR7 puede presumir de haber estado muy bien arropado en el campo ucraniano.

Hasta Kiev se trasladaron la familia prácticamente al completo del futbolista, dejándonos una de las estampas más bonitas de la jornada tras finalizar el partido. Tanto Georgina Rodríguez como Cristiano Jr bajaron hasta el campo de juego para abrazar y felicitar al galáctico y celebrar con el Real Madrid su victoria.

Aunque Cristiano y Georgina son herméticos con su vida privada, la pareja no dudó en compartir besos y muestras de cariño ante las miradas del mundo entero demostrando que se encuentran en su mejor momento y derrochando pasión y amor por encima incluso de los cánticos de los aficionados. Los únicos del clan que faltaron en la celebración fueron los pequeños de la casa, los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina.

Quien también quiso apoyar a su pareja fue Pilar Rubio, que se entregó con cada gol del Real Madrid y que fue de las primeras en bajar al césped para felicitar al Sergio Ramos. Los hijos de la pareja, Sergio Jr y Marco, también estuvieron al lado de su padre en un día tan especial acaparando las miradas de la grada al completo.