Educación. scholas occurrentes avisa que "de la crisis educativa no se sale evaluando con pisa"

27/05/2018 - 13:07

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El director de Scholas Occurrentes, José María del Corral, defiende que "de la crisis educativa no se sale evaluando con PISA", pues es una crisis a nivel "mundial" y "de sentido" vital. Los jóvenes están "dormidos", asevera mientras pide a políticos y profesionales del sector educativo que cuenten con los estudiantes para que la enseñanza sea más aplicable a la vida.

Así lo afirma en una entrevista a Servimedia el director de esta institución impulsada hace dos décadas en Argentina por el actual papa Francisco, amigo personal de Del Corral. Scholas Ocurrentes hoy trabaja para "tender puentes" y afrontar las grandes preocupaciones cotidianas de estudiantes de 190 países, de confesiones distintas y de centros tanto públicos como privados y concertados.

"Los jóvenes quieren ser escuchados no interpretados, para eso hace falta educadores que sepan escuchar, no que vengan a hablar y pedir silencio. Al revés, que vengan a provocar, a que los jóvenes se puedan expresar. No es un monólogo", subraya el director de Scholas.

"Nos quejamos de los políticos y gobernantes, ¿y qué hacemos nosotros para cambiar eso?, dice el Papa", destaca Del Corral. "No podemos seguir mirando para otro lado", asevera.

"De eruditos estamos fracasados en el mundo. Los jóvenes no quieren colgar títulos en las paredes, ni pagar maestrías o doctorados, quieren aprender a vivir. Su problema es la vida. No están preocupados por el futuro, están preocupados por el presente", insiste el dirigente de esta institución cuyos programas se basan en el deporte, el arte y la tecnología.

Los programas, que se basan en dos semanas de convivencia entre esos jóvenes de procedencias multiculturales y sociales diversas, impulsan espacios de encuentro "fuera de las aulas" en los que los chavales sean capaces de "tender puentes" para que no acaben "levantando muros" y "poniendo bombas".

PREOCUPACIONES

En esos encuentros comparten experiencias y buscan soluciones a problemas que les preocupa, como el 'bullying' y la violencia, la corrupción, la discriminación, la falta de información sexual, la precariedad laboral juvenil y tengan herramientas para "tender puentes" entre ellos. "No les decimos: 'Saquen una hoja que vamos a hablar de la vaca'", si no que tratan de que "se miren a los ojos" y se "huelan".

"Scholas no es para la Iglesia es para todos los chicos, no importa de la religión que sean", recalca Del Corral, consciente de que esta iniciativa del entonces obispo argentino Jorge Bergoglio no es del gusto de todos los prelados.

Después de dos años de trabajo en España, Scholas Occurrentes cuenta con 10.000 adolescentes voluntarios que participaron en sus actividades en Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Tarragona. En breve se implantará también en Galicia.

De las convivencias de esos chavales (que incluso han mezclado con éxito a judíos, musulmanes y católicos, y menores de diversas edades) salen iniciativas concretas como la propuesta que trasladaron recientemente a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre los centros educativos que no actuaban bien ante el acoso escolar y las drogas y la necesidad de que los estudiantes estuvieran representados en las juntas municipales.

También se está desarrollando una 'app', bautizada como 'Hanna' por una alumna con síndrome de Down, que permitirá a padres e hijos abordar temas delicados a través de un juego, como las adiciones a las drogas.

PACTO EDUCATIVO

En este contexto, asevera Del Corral, el Papa y los jóvenes están en "verdadera sintonía". "Francisco dice que hay que recuperar el pacto educativo. El cambio de la educación será de abajo arriba, es un cambio cultural", algo que no se debe entender como "cambiar la ley".

Para salir de la crisis educativa, sostiene, "no se sale cambiando los ministros y tampoco se sale evaluando con PISA", como reconoció el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-moon en una ocasión a Bergoglio. Además, la propuesta de Scholas "es gratis", subraya, gracias a los actos benéficos que promueve con el apoyo de deportistas y artistas. "¿Quién dijo que la política del fútbol era contraria a los libros? ¡Al contrario!", asevera.

"El Papa dice que el fútbol es escuela de vida", añade, siempre que el deporte, o el arte, no tengan un objetivo únicamente lucrativo. con resultados concretos donde la institución ideada por Francisco ha mejorado notablemente los índices de abandono escolar y la educación de los jóvenes en Paraguay, donde Scholas "es política de Estado". Lo avalan instituciones como una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo.

En esta línea, anunció Del Corral a Servimedia, el Vaticano trabaja en un congreso sobre 'bullying' y 'ciberbullying' que tendrá lugar el próximo mes de noviembre y con el que se dará impulso a un observatorio para combatir estos tipos de acoso que según los datos que maneja Scholas "se duplicó en el último año". Participarán chicos de todo el mundo que han sufrido esta lacra, expertos en salud, Interpol y agentes de ciberdelito, así como otros expertos (Facebook, Google, entre otros).

(SERVIMEDIA)

27-MAY-18

AHP/gja/pai