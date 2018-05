Manuel de Castro, director del Colegio Salesianos Santo Domingo Savio: "En la escuela católica ofrecemos seguridad"

28/05/2018 - 17:54

El director del Colegio Salesianos Santo Domingo Savio, Manuel de Castro, ha apuntado que el principal problema de la educación en la actualidad es "la falta de Pacto Educativo" y ha reivindicado el valor de la escuela concertada católica que ofrece a los padres de los alumnos "seguridad".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El ambiente de cercanía, donde la exigencia de las notas se combina con la familiaridad y el deporte, son elementos que dan a los padres una seguridad, también de que se acompaña a sus hijos, se les guía, que cualquier falta se les notifica. Ofrecemos seguridad, es un elemento muy valorado por los padres para elegir la educación católica", ha explicado De Castro en una entrevista con Europa Press, coincidiendo con la presentación este lunes 28 de mayo del estudio de impacto socioeconómico de los centros católicos en España encargado por la Conferencia Episcopal y realizado por PwC.

La prueba de que estos elementos son una "riqueza", según precisa De Castro, es "la gran demanda" que tienen en el centro. En la actualidad, en el Colegio Salesianos Santo Domingo Savio estudian un total de 1.700 alumnos y 700 estudiantes son de Formación Profesional, una etapa de la que se sienten "muy orgullosos" --casi el cien por cien de los que terminan el grado superior, encuentran trabajo--.

Además, sobre la clase de Religión, precisa que no encuentran "ningún rechazo" hacia la asignatura y afirma que la imparten "con mucho respeto" y "sin hacer catequesis". En todo caso, defiende el carácter evaluable de la asignatura porque considera que los estudiantes no se esforzarían de la misma manera si no se les exigiera obtener una buena nota.

Asimismo, ha destacado los valores cristianos que transmiten en la escuela católica como "el respeto, la solidaridad, la justicia, la alegría, el optimismo, la apertura a la trascendencia y el cumplimiento del deber". Al final, según añade, "si se miran los valores asumidos por la sociedad española, la mayoría son valores cristianos".

Por otro lado, sobre la situación política de la educación en España, De Castro lamenta que está sujeta a "una política de intereses de partidos" y "no ha sido considerada como una cuestión de Estado". "Es una pena que este inicio de Pacto Educativo no haya tenido los resultados que esperábamos", señala.

De Castro, que fue secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y participó en un intento anterior de Pacto entre las entidades sociales que no encontró respaldo político, considera que lo principal es "que los partidos se den cuenta de que la educación es tan importante que no pueden utilizarla para otros beneficios como la obtención de votos".

SUPERAR LA CONFRONTACIÓN PARA EL PACTO

También invita a "superar de una vez por todas esa confrontación que todavía pervive en algunos partidos entre la enseñanza concertada y la pública" cuando, en realidad, según añade, todos están "realizando un servicio a la sociedad" de acuerdo a la "libertad de enseñanza".

Además, recomienda que el proceso de acercamiento comience por las cuestiones "sin color de partido" como son la calidad de la enseñanza o la mejora de la educación. A partir de ahí, propone abordar las cuestiones objeto de confrontación para alcanzar posturas aproximativas, como por ejemplo, la clase de religión.

Sobre las propuestas para limitar las subvenciones a los colegios concertados, De Castro defiende el modelo y rechaza las "posturas maximalistas contra la concertada". "Algunos piden que nos convirtamos en escuela pública y nosotros lo que estamos demandando es que se complete la financiación, no se está cubriendo", advierte.

Acerca de la LOMCE, el director del Colegio Salesianos Santo Domingo Savio, recuerda que ya en su día expusieron que "a esta ley le ha faltado diálogo con las partes" y explica que hay elementos de debate como las pruebas de diagnóstico. En todo caso, opina que habrá que entrar en "una cultura de la evaluación" para mejorar. "Ahora, si la evaluación la entendemos como hacer ranking de colegios, ciertamente no será una evaluación útil", ha apostillado.

Actualmente, en España existen 2.591 centros de educación no universitaria en los que estudian casi 1,5 millones de alumnos, un 18 por ciento del total de alumnos no universitarios en España, y trabajan como docentes 102.476 profesionales. Además, hay 15 universidades vinculadas con la Iglesia católica, con 87.425 alumnos.