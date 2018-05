Mayor Zaragoza, al frente de la asociación que asesorará a políticos en materia científica: "Estoy indignado"

Nace la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC)

El exdirector general de la Unesco (1987-1999) y exministro de Educación y Ciencia (1981-1982) Federico Mayor Zaragoza, presidirá la recién creada Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), una entidad que pretende servir de asesoramiento a los políticos sobre temas científicos tan actuales como el cambio climático.

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, el científico afirma sentirse "indignado" con la situación de la ciencia y la I+D+i actual en España.

"Lo que no se puede hacer es que hemos decidido aumentar los presupuestos de Defensa y los de Educación y Ciencia hayan disminuido, no puedo entender, no me cabe en la cabeza", lamenta en una entrevista a Europa Press el también co-fundador del Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa'.

Pero no solo se encuentra indignado con la situación que atraviesa España en la Ciencia e Investigación, sino en general. "No podemos tolerar que haya alguien que atente contra el bienestar de nuestros descendientes, de nuestros hijos y nietos, de todo el mundo, porque la amenaza es una amenaza global", expresa en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Espero que Trump se encuentre con una firmísima oposición popular", añade.

En este sentido, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), que se presenta de manera oficial este lunes en la Universidad de Salamanca, pretende ser similar a la prestigiosa American Association for the Advancement of Science (AAAS, por sus siglas en inglés o Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia), entidad fundada a mediados del siglo XIX y que publica la reconocida revista 'Science'.

"Toda la ciencia tiene que movilizarse en favor de esta nueva era en la que los seres humanos tienen que evitar que disminuya la calidad de vida de la naturaleza", afirma Mayor Zaragoza.

Según explica, la creación de esta asociación surge de científicos españoles "conscientes del declive" que ha tenido la I+D+i en España en los últimos años. "Para muchos de nosotros es preocupante, estamos en un momento en que la actividad humana hace que haya una incidencia en los valores ecológicos que alcanzarán puntos de no retorno", expone el experto.

Por ejemplo, recuerda la constante pérdida de masa de hielo del Ártico por el calentamiento global: "No puede ser que hayamos dejado que se funda". De ahí que insista en que lo primero en lo que deben pensar los científicos es en "evitar aquellos fenómenos que pueden ser irreversibles".

Por ello nace la AEAC, según Mayor Zaragoza. A su juicio, han de ser los propios científicos "quienes aconsejen" en temas legislativos, "y no los políticos, que solo se guían por pautas económicas, y el resultado está a la vista". "Lo que a mí más me preocupa es que en estas cuestiones, en lugar de tener el consejo y asesoramiento científico, solo tengan el financiero y económico", explica Mayor Zaragoza, que defiende una "economía basada en el conocimiento para un desarrollo sostenible".

OBJETIVOS

Entre los objetivos marcados por esta nueva entidad, se encuentran: recuperar la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general; acercar ciencia y sociedad; promover un pacto social por la ciencia llamando a la responsabilidad de los políticos y de los sectores económicos y sociales; y recuperar el concepto de la ciencia como derecho humano.

"El objetivo es que sea el conocimiento el que guíe, no solo los aspectos del progreso y del avance, sino que también lo haga en términos económicos", resume el presidente de la AEAC, que apunta que para ello necesitará a "compañeros de viaje" como la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Preguntado sobre cómo va a ser el funcionamiento de esta asociación o cómo va a constituirse para lograr sus objetivos, Mayor Zaragoza pretende ser prudente: "Lo primero que hay que hacer es que esto sea aceptado y que la participación de la comunidad científica sea aceptada por el parlamento".

Según indica, la asociación pretende establecer una "relación muy fluida con los gobiernos", pero sobre todo con los parlamentarios, a los que considera "los representantes de la gente". "No puede ser que los parlamentos tomen decisiones sobre temas científicos sin contar con el conocimiento y la solvencia de los especialistas en la materia", insiste.

En este sentido, la Asociación se postula como una entidad "complementaria" a 'Ciencia en el Parlamento', iniciativa ciudadana que pretende que la ciencia y el conocimiento científico sean importantes en la formulación de propuestas políticas y en el desarrollo legislativo de diversos temas de interés social. "Todos vamos a ser pocos", dice.

Mayor Zaragoza asegura que esta asociación pretende ser "formal", de "exigencia parlamentaria" y "no solo una buena disposición en un momento determinado".

A sus 84 años y con una trayectoria política y científica de más de 50 años, Mayor Zaragoza indica que será presidente de la AEAC hasta que la entidad se asiente para que más tarde sea "gente más joven la que tome el timón".