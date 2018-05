ONG de infancia avisan de que "ya es hora" de proteger a los menores ante el aumento de violencia machista entre ellos

28/05/2018 - 19:04

Varias ONG de Infancia han vuelto a exigir al Gobierno que apruebe de manera urgente una Ley Integral de protección de la infancia ante el aumento de víctimas de violencia de género menores de 18 años contabilizadas en la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del Instituto Nacional de Estadística (INE).

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Ya va siendo hora de aprobarla", ha manifestado el presidente de Plataforma por la Infancia, Adolfo Lacuesta, en declaraciones a Europa Press. Según la estadística publicada este lunes 28 de mayo, el mayor incremento en número de víctimas de la violencia machista se dio entre mujeres menores de edad, que pasaron de 569 en 2016 a 653 en 2017, lo que supone un aumento en un 14,8%.

Lacuesta ha explicado que "aparecen más casos" de violencia contra menores porque "se silencian menos" ya que se realizan más denuncias que antes al existir "una conciencia más clara y más sensibilización" contra el maltrato. Pero, a su juicio, no hay más casos ahora de violencia de género contra menores, sino que simplemente "salen a la luz más" que antes.

En cualquier caso, sostiene que "lo que se denuncia es un porcentaje bajo de lo que puede haber a nivel social" y cree que todavía "faltan datos objetivos" para ver si efectivamente hay o no aumento con respecto a ejercicios anteriores.

"FUNDAMENTAL" UNA LEY PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA

Desde Unicef España, la responsable de incidencia política y estudios, Cristina Junquera, ha afirmado que la estadística demuestra la "urgente necesidad" de tener una ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. "Es la manera de erradicar esa violencia, ahora bien, la educación también es fundamental para que cale en niños y niñas, en los profesionales y en la sociedad en su conjunto una educación en valores y para garantizar la no discriminación", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Según ha defendido, son fundamentales los programas de prevención así como las campañas de sensibilización. "Todo lo que sea fomentar el respeto a los derechos de los niños y niñas lo vamos a promover", ha recalcado, para después destacar la vulnerabilidad de este colectivo. A su juicio, "siempre se puede mejorar" en el campo de la detección de la violencia contra los menores, pero la prevención es una "prioridad".

ASIGNATURA OBLIGATORIA DE EDUCACIÓN SEXUAL

También Save the Children reclama la aprobación de una ley que proteja a menores del maltrato, violencia de género, abusos sexuales y acoso escolar. En su opinión, "la respuesta debe estar centrada en la prevención" y "con el fin de prevenir la violencia machista" dicha norma debe contemplar la inclusión de una asignatura obligatoria de educación sexual en todos los niveles educativos.

Para la ONG, los datos publicados "pueden ser un indicador de que las campañas de sensibilización están favoreciendo que las víctimas denuncien más", pero "siguen lanzando un mensaje muy preocupante sobre la dimensión de la violencia machista que sufren las adolescentes".

"Necesitamos escuelas que eduquen en la igualdad y en la no violencia, que no perpetúen los roles de género y que promuevan relaciones afectivas y sexuales igualitarias y seguras mediante una asignatura reglada de educación sexual en todos los niveles educativos", explica la directora de Sensibilización y políticas de infancia de Save the Children, Ana Sastre.

La ONG pide además que todos los centros educativos cuenten con protocolos que permitan detectar cualquier forma de violencia, incluyendo la violencia machista, y tengan planes de formación para docentes que les permitan "prevenir, detectar y actuar" ante cualquier caso de acoso, abuso, malos tratos o violencia machista que se produzca entre su alumnado.