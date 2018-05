Moción. méndez de vigo emplaza a "a ver qué pasa" con la moción de censura para hablar de educación

29/05/2018 - 13:46

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, emplazó este martes a la próxima semana a los parlamentarios para hablar de educación, dejando la puerta abierta a retomar el pacto educativo.

"El futuro inmediato pasa por el viernes. A ver qué pasa", ironizó durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. "Si sigo, el lunes hablamos otra vez", dijo tras indicar que había un consenso mayoritario en la subcomisión donde se abordaba el citado pacto educativo, hasta que no pudo seguir trabajando tras el abandono del PSOE y otros grupos el pasado marzo. "No creo que sea insalvable", aseveró.

En este punto, Méndez de Vigo reprochó a los socialistas que se fueran de la subcomisión sin darse de baja, impidiendo que ésta culminase sus trabajos. "Se han ido pero no se han ido y no nos han dejado a los demás hacer el informe. Es como el perro del hortelano", comparó, lo que, agregó, no permitió que las conclusiones llegasen al Pleno.

CARTAS MARCADAS

Más tajante se mostró su compañera de partido, la diputada del PP Sandra Moneo, que reprochó durante la reunión de la comisión que los socialistas "jugaban con cartas marcadas" desde el arranque de la subcomisión.

"El pacto se ha roto porque quien toma las decisiones en el PSOE no es una persona de fiar", dijo a juzgar "por lo ocurrido" en las últimas horas, en referencia a la moción de censura que se debate esta semana.

"Hay un único responsable, con nombre y apellidos", indicó. "Tenían que haberse portado con más lealtad y permitir que la subcomisión terminase sus trabajos", recalcó Moneo.

En declaraciones a la prensa al abandonar el Congreso, Méndez de Vigo reprochó a Pedro Sánchez que impulse un "gobierno Frankestein con unos y con otros". "El señor Sánchez metió en un follón a su partido hace dos años y ahora nos quiere meter en un follón a todos los españoles. Por tanto, si gana el señor Sánchez, que artiméticamente es posible, no habrá elecciones en octubre, y si gana, tampoco habrá elecciones en octubre porque el Gobierno estima que ese crecimiento integrador de la economía y la creación de empleo hay que seguir extendiéndolo a todos los españoles", dijo en relación a la intención de Mariano Rajoy de agotar la legislatura.

CARNET DE CATALAN

Durante el desarrollo de la Comisión de Educación, Méndez de Vigo defendió que las políticas que impulsa no son "anticatalanas" y reprochó a los independentistas que concedan "carnets" de quiénes creen que son catalanes y quiénes no, en respuesta al parlamentario del Grupo Mixto Sergi Miquel i Valentí, que le acusó de dar "carnet de ser buen catalán y mal catalán". "No diga usted que hago políticas anticatalanas".

El diputado de Esquerra Republicana Joan Oloriz reprochó al ministro que, según su percepción, acudía a la comisión "en busca del tiempo perdido" y le preguntó: "¿Dónde ha estado cuando algunos padres se han saltado todos los procedimientos administrativos y han denunciado a profesores?". El parlamentario catalán lamentó que, desde su perspectiva, se esté produciendo una "judicialización del sistema educativo".

En este contexto, Méndez de Vigo apuntó que los padres "tienen derecho" a acudir a la justicia por temas educativos en Cataluña y que "son las reglas del juego" que, además, según agregó, permitirá que no se repitan más casos.

Asimismo, responsabilizó a las editoriales y a las administraciones autonómicas sobre los contenidos de los libros de texto. "No existe censura previa desde la Administración ni debe existir. Para toda España", aseveró.

En referencia a la intervención de la diputada de Ciudadanos Marta Martín, el ministro consideró que el pacto era "el lugar" para hablar de la "capacidad competencial" autonómica, en asuntos como la educación pública, concertada y privada.

(SERVIMEDIA)

29-MAY-18

AHP/ahp/caa