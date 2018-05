Scouts preparan campamentos de verano para niños refugiados en grecia

La Organización Mundial del Movimiento Scout prepara campamentos de verano para niños y niñas refugiadas en Tesalónica y Kavala (Grecia) a partir del mes de junio, por lo que precisan de diez voluntarios que en el caso de España coordinará la Asociación de Scouts de España (ASDE).

Esta convocatoria se encuentra recogida dentro del proyecto 'Time to be welcome' financiado por la Comisión Europea a través del programa 'Erasmus+', y nace de la colaboración entre 11 organizaciones, principalmente scouts

También participan Cruz Roja, la European Federation for Intercultural Learning (AFS/EFIL) y Youth for Exchange and Understanding (YEU). El proyecto se desarrollará hasta diciembre de 2018 y contará con la participación de voluntarios de varios países, que trabajarán durante varios períodos de tiempo.

El objetivo es apoyar la acogida de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en su proceso de integración mediante el uso de la educación no formal y el trabajo con jóvenes, al tiempo que se anima a la opinión pública europea a ser más respetuosa y más abierta, según los scouts.

Los voluntarios darán la bienvenida a las personas refugiadas y a las migrantes recién llegadas. También facilitarán la interacción entre ellos y los miembros de la comunidad local, a fin de establecer una "base sólida para su futura cooperación y comprensión mutua".

El movimiento scout proporcionará alojamiento para los voluntarios en apartamentos compartidos. El horario de trabajo con los refugiados será "flexible" y no excederá de 30 horas por semana, teniendo dos días de vacaciones por mes de servicio.

Las personas voluntarias deberán disponer de tiempo para asistir a la formación previa a la salida los días 8 y 9 de junio. Además solo se admitirán las solicitudes de jóvenes residentes en los 28 Estados miembros de la Unión Europea o Islandia, Liechtenstein, Noruega y países candidatos a la adhesión a la UE como Turquía y Macedonia.

