Vicente del Bosque, la ONG Turda Do Bem, la OBA, la EHAS y la Universidad de Pensilvania, Premios Fundación Mapfre 2017

29/05/2018 - 14:38

El ex futbolista y ex entrenador español Vicente del Bosque, la ONG dental Turda Do Bem, la Organización de Bomberos Americanos (OBA), la Fundación Enlace Hispano Americano de Salud (EHAS) y la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) han sido galardonados, en sus respectivas categorías, con los Premios Fundación Mapfre 2017, anunciados este martes, 29 de mayo.

Estos galardones, de carácter internacional, buscan reconocer la labor de instituciones y personas que contribuyen con su trabajo diario a mejorar la vida de la sociedad en áreas relacionadas con el compromiso social, la investigación, la salud, la prevención de accidentes y el seguro.

La dotación global de los premios es de 150.000 euros y su entrega se realizará el 14 de junio, en un acto que será presidido por S.M. la Reina Doña Sofía y que se celebrará en el Casino de Madrid, según han precisado sus impulsores.

En la edición de este año se han recibido un total de 844 candidaturas, procedentes de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. En concreto, se ha reconocido a Vicente del Bosque González con el 'Premio A Toda una Vida Profesional' por su "destacable e intachable trayectoria profesional, que ha estado caracterizada por haber trasmitido valores tan importantes como la humildad, la generosidad y la capacidad de esfuerzo, tanto en el terreno de juego como al conjunto de la sociedad".

Fundación Mapfre añade que este galardón también reconoce su lado humano, que ha permitido proporcionar apoyo y visibilidad a los colectivos que necesitan mayor atención ya que, a lo largo de su vida, el ex seleccionador nacional de fútbol de España, se ha volcado con los niños que conviven con algún tipo de discapacidad. En este sentido, indica que desde 2015 participa en los campus de verano deportivos que llevan su nombre, y en los que más de mil niños de entre 6 y 15 años realizan deporte, desarrollan hábitos de vida saludable y aprenden valores como la amistad, compañerismo e integración.

Por otro lado, el 'Proyecto O dentista do Bem', de la ONG brasileña Turma Do Bem ha sido reconocido con el 'Premio a la Mejor Iniciativa en Acción Social'. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la inclusión social de niños y jóvenes entre 11 y 17 años con escasos recursos económicos a través de tratamientos odontológicos que les proporcionan de forma gratuita los más de 17.000 dentistas que forman parte de la organización, presente ya en más de 14 países.

La atención que reciben estas personas tiene carácter curativo, preventivo y educativo, y se realiza en escuelas públicas, casas de acogidas y organizaciones sociales, así como en el consultorio de los propios dentistas voluntarios. La organización se distingue, además, por conectar a todas las familias involucradas y hacer un seguimiento de los casos.

Por otro lado, el 'Proyecto Embarazo Saludable', de la Fundación Enlace Hispano Americano de Salud (EHAS) ha sido reconocido con el 'Premio a la Mejor Iniciativa en Promoción de la Salud'. La Fundación EHAS, con sede en España, lleva a cabo este proyecto en Guatemala, con el objetivo de contribuir a reducir la mortalidad materna e infantil en zonas rurales con escasa o nula asistencia sanitaria del país.

Para ello, la ONG española forma a las enfermeras que atienden a las comunidades aisladas para que sepan utilizar un kit de atención prenatal portátil y un software para recoger la información de salud que generan los controles prenatales, lo que hace posible que los especialistas en ginecología validen el diagnóstico a distancia, supervisen la calidad de la atención y evalúen el impacto en la salud de la paciente.

Gracias a este proyecto, en cinco años, la fundación ha atendido a más de 14.000 mujeres embarazadas de los departamentos guatemaltecos de Alta Verapaz y San Marcos y ha formado a más de 50 enfermeras rurales para que sepan usar el kit de atención prenatal portátil. La institución, integrada por la UPM e Ingenieros sin Fronteras, ya ha iniciado programas similares en otros países como Perú y Guinea Ecuatorial.

En cuanto a la Organización de Bomberos Americanos (OBA) ha sido galardonada con el 'Premio a la Mejor Iniciativa en Prevención de Accidentes'. Esta organización desde 2006 desarrolla programas en Latinoamérica para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y profesionalización de estos servicios. Actualmente componen esta entidad más de 1 millón de bomberos, que en su mayoría trabajan de forma voluntaria en el 65% de los países de la región.

En sus casi doce años de existencia, la institución ha proporcionado formación a más de 20.000 bomberos de 37 países. La Organización de Bomberos Americanos colabora desde hace muchos años con Fundación MAPFRE, entidad con la que lleva a cabo distintas actividades, como la Semana de la Prevención de Incendios, en la que un total de 731.525 niños han aprendido a actuar en caso de fuego. También promueven conjuntamente el mayor congreso anual sobre incendios, que desde hace años se celebra en la región.

Por último, el 'Proyecto Policy Incubator', de la Universidad de Pensilvania (EE.UU) ha recibido el 'Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán' por desarrollar una incubadora de políticas, en la que expertos e investigadores de diferentes disciplinas conviertan ideas innovadoras en soluciones reales, que permitan ayudar a las comunidades con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de un desastre natural.

Actualmente el proyecto se está aplicando a un conjunto de áreas de gran relevancia para el seguro, como la cobertura de la brecha de protección del seguro en materia de desastres naturales, la vinculación entre la reducción y la transferencia de riesgos, la actualización del seguro contra inundaciones, la resiliencia equitativa, y las políticas para el riesgo costero dinámico.