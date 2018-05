Discapacidad. 'grandes genios del arte con discapacidad' se dan cita en la vii bienal de arte de fundación once

29/05/2018 - 14:42

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

Fundación ONCE presentó este martes en Madrid la VII Bienal de Arte Contemporáneo, una muestra que reúne a 'Grandes genios del arte con discapacidad' con el objetivo de reconocer y difundir su obra. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y permanecerá abierta al público en CentroCentro del 5 de junio hasta el 16 de septiembre.

Soledad Gutiérrez, directora artística de CentroCentro, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, fueron los encargados de presentar la Bienal, que cumple este año su séptima edición coincidiendo con el 80 aniversario de la creación de la ONCE y el 30 de Fundación ONCE. También estuvieron presentes Maite Barrera, comisaria de la exposición, y Mercè Luz, jefa de Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE.

En su intervención, Soledad Gutiérrez destacó la importancia de que una muestra como ésta, impulsada por Fundación ONCE, pueda estar presente de nuevo en CentroCentro. "Es un espacio cultural pensado para los visitantes y esta exposición nos da la oportunidad de hacer accesible el arte para todos", dijo. Además, añadió, "nos abre una puerta a la visibilización, a públicos diferentes. Para nosotros es continuar y reforzar el trabajo con una fundación referente en su actividad y que enriquece la programación de este centro", agregó.

Según detalló la comisaria Mayte Barrera, la muestra expone cerca de 70 obras de una treintena de artistas, en su gran mayoría (más del 85%) con discapacidad, entre los que se encuentran Antonio Saura, Nancy Spero, Derek Jarman, Ángela de la Cruz, Tacita Dean o David Hockney.

Los asistentes también podrán admirar obras de Francisco de Goya, cedidas por Fundación Ibercaja y por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y distintos videos explicativos de cómo la discapacidad se refleja en la obra de artistas como Edgard Degas, Claude Monet, Edvard Munch o Van Gogh.

Por su parte, Jesús Hernández subrayó que el objetivo de Fundación ONCE en esta exposición es "demostrar que una muestra de artes plásticas puede ser completamente accesible para todo tipo de público, independientemente de sus capacidades funcionales".

Desde esta perspectiva, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE puso el acento en la importancia de la tecnología que en esta ocasión incorpora la Bienal de Arte Contemporáneo para facilitar el acceso y disfrute de las obras a todas las personas. Aludió, por ejemplo, a Amuse, una aplicación con un sistema de balizas que hace "que la exposición vaya al teléfono del espectador", o a la existencia de un robot que ayuda al visitante a conocer la muestra.

La Bienal de Arte Contemporáneo es un ambicioso proyecto cuya misión es conseguir los dos objetivos claves de Fundación ONCE: accesibilidad e inclusión. Se trata de apostar por una cultura accesible para todos trabajando desde distintos ámbitos de actuación: por un lado, el de la accesibilidad universal, y por otro, el hecho de poder disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones. El otro reto es lograr el acceso de los artistas con discapacidad al circuito del mercado del arte, consiguiendo así su inclusión social y la inserción laboral.

Respondiendo a este objetivo y al de accesibilidad universal de Fundación ONCE, se organiza un servicio de visitas guiadas gratuitas. La intención es ofrecer a todos los públicos un acompañamiento adaptado a sus necesidades para facilitar la comprensión y accesibilidad del contenido de la exposición a través de materiales informativos, catálogos, audioguías y signoguías.

ACTIVIDADES PARALELAS

La exposición, tal y como explicó Mercè Luz, se complementa con un programa de actividades paralelas, tanto de formación como de ocio, que son accesibles para todos. Talleres, conferencias, ciclos de artes escénicas (danza, cine y teatro) y proyecciones de películas, en colaboración con Centro Dramático Nacional, Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas y La Casa Encendida, son algunas de las actividades en las que se acercará al público el trabajo de compañías de danza y teatro inclusivo.

El éxito de las anteriores ediciones de la Bienal, con más de 185.000 visitas en 2016, ha permitido contar con un gran número de patrocinadores y colaboradores que han confiado en el proyecto. Entre ellos, CentroCentro, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fundación AXA, Deutsche Bank, Samsung, Fundación Konecta, Mastercard, Campofrío, Inaem-Centro Dramático Nacional, La Casa Encendida, Fundación Universia, Flexiguía Audioguías y la Academia de Cine.

También han colaborado entidades públicas y privadas con la cesión de obras, como el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, la Colección Banco de Santander, la Galería Helga de Alvear o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros.

La VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE se inaugurará el próximo martes 5 de junio a las 12.00 horas en CentroCentro.

