El grupo social once lleva su modelo al congreso de servicios sociales de sevilla

30/05/2018 - 14:06

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Andrés Ramos, afirmó este miércoles que "la ONCE es un modelo de empoderamiento de las personas con discapacidad único en el mundo", durante su intervención en la XXVI edición del Congreso Europeo de Servicios Sociales, celebrado en Sevilla.

Bajo el título 'Invertir, innovar, transformar. Empoderando a personas y comunidades', el evento ha sido organizado por el European Social Network (ESN), en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Ramos explicó que la ONCE, nacida en 1938 con el objetivo de atender a las personas con discapacidad visual, ha ido enriqueciendo el modelo durante sus 80 años de vida. Así, prosiguió, en 1988 creó la Fundación ONCE para atender al resto de las discapacidades, y en 2014 aglutinó los grupos de empresas de ambas entidades bajo la marca ILUNION. Todo ello conforma el Grupo Social ONCE, en el que trabajan 70.000 personas en España.

"En estos años hemos sido capaces de convencer a los poderes públicos, al movimiento asociativo y a los agentes sociales de la necesidad de caminar juntos para conseguir la integración laboral de las personas con discapacidad", subrayó Ramos.

MÁS EUROPA

Asimismo, hizo especial hincapié en la importancia que tiene para el empleo de las personas con discapacidad la ayuda del Fondo Social Europeo, ya que, a través de sucesivos programas operativos, ha contribuido a conseguir que en España hayan encontrado trabajo 75.000 personas con discapacidad.

"En Europa hay 80 millones de personas con discapacidad, y en los próximos años es importante seguir poniendo en marcha acciones que favorezcan la inclusión laboral y la eliminación de barreras", dijo.

Finalmente, Ramos apostó por la gestión estratégica del talento diverso, una cuestión para la que es necesaria la concienciación del mundo de la empresa, que "tiene que ser reflejo de la sociedad en la que trabaja".

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, también estuvo presente en la jornada. Contó con un espacio informativo en el que técnicos expertos explicaron a los visitantes la actividad que esta entidad desarrolla en toda España.

Durante su intervención, el director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López Aguado, señaló que esta entidad, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, presta a las personas con discapacidad de forma gratuita servicios de orientación profesional, mejora de la empleabilidad e intermediación laboral. A todos ellos se puede acceder desde su Plataforma de Empleo y Formación para Personas con Discapacidad ('www.portalento.es').

"La característica más importante de nuestro servicio de mejora de la empleabilidad se basa en realizarlo con la estrecha colaboración de las empresas, que nos indican sus necesidades de cualificación profesional", subrayó. "Para satisfacer sus demandas realizamos programas formativos y metodologías conjuntas que faciliten la posterior incorporación a sus plantillas".

Con una historia de más de 25 años, el Congreso Europeo de Servicios Sociales cuenta con la participación de más de 500 profesionales procedentes de diferentes administraciones públicas, del sector privado y de organizaciones del Tercer Sector.

(SERVIMEDIA)

30-MAY-18

AGQ/caa