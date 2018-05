Ecologistas ven una "pésima noticia" el incremento récord de emisiones en España y piden al Gobierno planificación

30/05/2018 - 18:26

Organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de "muy mala" y "pésima noticia" el incremento, de un 4,46%, de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España en 2017, y han atribuido al Gobierno este aumento, el más alto desde 2002, por lo que han pedido planificación para evitar más incrementos.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Estos datos los ha dado a conocer este miércoles Comisiones Obreras (CCOO) en un acto en el que ha presentado un informe sobre la 'Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2017)'.

Según indica a Europa Press el coordinador de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, los datos presentados por el sindicato "ratifican" que España "sigue teniendo una economía acoplada a la dependencia de los combustibles fósiles y a las emisiones de GEI".

A su juicio, se trata de una "pésima noticia" aunque "esperada" porque sigue la tendencia de los últimos años. Según recuerda, sólo ha habido "reducciones reales" de las emisiones de GEI en los años de la crisis económica, pero después las emisiones han seguido subiendo y, si ha habido un año en que bajaron, se debió a un "truco", como sucedió en 2016, pues la producción hidráulica "enmascara" los datos.

Andaluz atribuye este incremento récord a las actuaciones del Ejecutivo, pues "el Gobierno de España no está haciendo nada en la lucha contra el cambio climático" y "está muy lejos" de cumplir los acuerdos establecidos en la Cumbre de París, por lo que pronostica que para este año todos los indicadores seguirán subiendo, aunque "no tanto" como ha ocurrido en 2017 porque este 2018, al haber tenido una primavera lluviosa, la producción hidráulica aumenta y, por tanto, "enmascara las emisiones".

Para la responsable de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, este aumento también es una "noticia muy mala" porque, según comenta, España es uno de los países más afectados por el cambio climático, es el cuarto país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, y el sexto, también de Europa, que más emisiones produce, por lo que resalta la "enorme responsabilidad" de España a la hora de cumplir con los Acuerdos de París.

"Parece que le estamos dando la espalda a la importancia de la transición energética, somos un país diamante en bruto en cuanto a energías renovables, no tenemos un mix energético renovable que sea inteligente y eficiente", lamenta Nuño, que también atribuye al Gobierno este aumento.

"Con las políticas del Gobierno se está bloqueando la nueva instalación de energías renovables, está dificultando el autoconsumo y tenemos un Ministerio de Energía que apuesta por un mix sucio y contaminante basado en combustibles fósiles y energía nuclear", expone a Europa Press la experta, que ve esta situación como "preocupante".

Tal y como advierte, las emisiones de GEI no han dejado de subir y critica que en las propias proyecciones del Gobierno la tendencia es de subida, lo que a su juicio significa que no hay "planificación". "Mientras no haya una política clara que dé unos mensajes claros a los mercados de que hay que sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, no prevemos que haya una bajada de emisiones", concluye.