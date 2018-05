SOS Racismo denuncia en el Congreso las condiciones "insostenibles" en los CIE y pide su cierre

30/05/2018 - 18:58

La portavoz de SOS Racismo Clara García Caballero ha denunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados el "sufrimiento" y las "condiciones insostenibles" de los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España, al tiempo que ha pedido su cierre.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado durante una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para explicar el trabajo que realiza la organización en los centros CIE así como la realidad que se vive en ellos, a raíz de la protesta de los internos que se produjo en el centro madrileño de Aluche en octubre de 2016.

Durante su intervención, García ha relatado algunos de los testimonios de internos atendidos por SOS Racimo. "Esto es peor que si fueses mercancía. No entiendo por qué estoy aquí, no he hecho nada malo", son algunos de ellos. Según sostiene, el paso por los CIE provoca "dolor y sufrimiento" a todas las personas, por ello, considera que hay que cerrarlos.

Según ha explicado García, los únicos CIE que respetan los derechos humanos son los que están cerrados. "La problemática no es el tipo de CIE, sino su existencia", ha recalcado sobre estos centros, que son unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional.

INVERTIR EN ACOGIDA, NO EN LOS CIE

Sin embargo, García ha hecho hincapié en que no cumplen sus objetivos porque los extranjeros expulsados desde los CIE "apenas llegan al 40% de los internos. "Un 60% ve truncada su realidad para no ser expulsado", ha lamentado. Así, ha abogado por la inversión en acogida. "Tenemos capacidad para acogerles. Se invierten millones en la gestión de los CIE, pues inviertan en generar comunidad", ha remarcado a los diputados presentes en la comisión.

Tras denunciar la "arquitectura carcelaria" de estos centros --"con placas en ventanas que no dejan entrar luz, y con rejas", ha precisado-- así como el incumplimiento de la normativa y reglas dentro de estas instalaciones, García ha insistido en la necesidad de "cambiar la gestión porque genera sufrimiento".

En esta línea, ha agregado que las malas condiciones se producen porque los CIE se conciben como "espacios de segregación" para aquellas personas a las que se considera que "hay que separar". Al confeccionarse como "espacios de exclusión", falta "calefacción, agua caliente, calzado o ropa de cama", según ha añadido.

A su juicio, esta problemática no se soluciona con "mayor legislación o regulación". De hecho, ha afirmado que tras la aprobación en 2014 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no ha habido cambios "sustanciales" que mejoren los derechos de los internos.

"MIEDO A LAS EXPULSIONES"

Además, ha explicado que la vida de un interno tras pasar por un CIE "está llena de sufrimiento", "trabajando bajo condiciones de precariedad y casi esclavitud" y "viviendo bajo el miedo de expulsiones expres".

García ha denunciado que muchos de los internos en los CIE sufren después una expulsión 'exprés' --las que se ejecutan desde las comisarías durante las 72 horas que permite la ley retener a alguien en un calabozo--.

"Es un plazo demasiado corto para que puedan reunir la documentación", ha manifestado. En cualquier caso, ha denunciado que en muchas ocasiones esa privación de su libertad se produce por "una falta mera administrativa" y la detención "por su aspecto".

Para García, el "sufrimiento" de estas personas es consecuencia de la Ley de Extranjería, una norma que además establece que "sin papeles no hay trabajo, y sin trabajo no hay papeles". Y lamenta que España opte por privar de libertad a estas personas "sabiendo que han sobrevivido" a viajes y a naufragios. "Las vidas negras también importan", ha sentenciado.