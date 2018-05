El 53 % de hogares atendidos por Cáritas no cuentan con una vivienda digna

Barcelona, 31 may (EFE).- El 53 % de los hogares atendidos por Cáritas de Barcelona en 2017 no cuentan con una vivienda digna, una situación ante la que la entidad ha pedido a las fuerzas políticas municipales que durante 10 años construyan entre 1.500 y 2.000 viviendas públicas anuales.

Según la memoria de 2017 que ha presentado hoy la entidad, Cáritas atendió el año pasado 12.165 hogares, un total de 22.635 personas, que representa un 1 % más que en 2016, aunque lo que más alarma a la entidad es que el número de personas y hogares atendidos se ha multiplicado por 2,3 desde el inicio de la crisis (9.692 personas en 2007 y 22.635 en 2017).

En rueda de prensa, la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona, Míriam Feu, ha destacado que todas las personas atendidas por la entidad tienen una "problemática común", como es el acceso a una vivienda digna.

Feu ha señalado que del total de 12.165 hogares atendidos, el 53 % no cuentan con una vivienda digna, un concepto que incluye a las familias sin hogar (743), las que están acogidas con familiares o amigos (877), en entidades sociales (1.055), las que viven de realquiler (3.061), las que ocupan casas y pisos (365) y otras que viven de alquiler pero sin contrato (aproximadamente 90).

"El año pasado la cifra era del 46 %; es un problema que nos preocupa mucho porque han aumentado en un 36 % de las familias sin hogar, pasando de las 546 personas en 2016 a 743 en 2017", ha apuntado Feu, que ha avanzado que, según los datos de enero a abril de 2018, ha aumentado un 25 % el número de personas sin techo.

Ante esta situación, el director de Cáritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha urgido al ayuntamiento, a la Generalitat y al Gobierno central a "incrementar el parque de vivienda social".

"Pedimos que las fuerzas políticas blinden, sea cual sea la situación económica y los partidos que gobiernan, un acuerdo para que cada año durante un mínimo de 10 se construyan entre 1.500 y 2.000 viviendas destinadas a personas vulnerables", ha reclamado.

Busquets ha destacado que el "hecho diferencial de la pobreza en Barcelona es la falta de vivienda social" y ha subrayado que "con menos del 2 % de vivienda pública se hace muy difícil dar respuesta a la situación de las familias vulnerables".

Aun así, Cáritas ha alertado de que el contexto más preocupante es que "se ha instalado la precariedad como forma de vida" -ha dicho Busquets- porque "tener trabajo no garantiza condiciones dignas, el sistema educativo no reduce las diferencias y las políticas de protección no son suficientes".

Según Busquets, los datos que demuestran esta constatación es que el 12 % de los trabajadores catalanes son pobres, que la pobreza se multiplica por 2 en aquellas personas cuyos padres no completaron ninguna etapa educativa, que España dedica el 1,3 % del PIB en protección de la infancia frente al 2,2 % de la media europea o que la cobertura para parados ha pasado del 71 % en 2007 al 56 % en 2018.

De hecho, la precariedad laboral es otra de las problemáticas comunes que encuentra Cáritas ya que, según ha detallado Feu, el 77 % de las personas en edad laboral atendidas están en paro y el 17 % tiene un trabajo precario, es decir, "cuentan dentro del sistema laboral, pero son trabajos de mala calidad y de muy pocas horas".

En el perfil de personas atendidas destaca que en el 44 % de hogares hay menores y que el 17 % son familias monoparentales, además de que un 59 % son personas de origen extranjero.

En este sentido, Feu ha advertido de que durante los primeros cuatro meses de 2018 ha habido un incremento del 43 % de las personas procedentes de países en conflicto, principalmente de Honduras, que son, a su juicio, un colectivo muy vulnerable que se enfrenta a una "carrera de obstáculos".

Busquets ha denunciado que algunos ayuntamientos, que no ha querido revelar, "empadronan a inmigrantes para que puedan tener el servicio que reclaman, pero después automáticamente se les da de baja".

El director de Cáritas de Barcelona ha puesto deberes a la administración y ha reclamado un Sueldo Mínimo Interprofesional de 1.000 euros, una implementación adecuada de la Renta Garantizada de Ciudadanía, desvincular el trabajo de la residencia legal para inmigrantes, incrementar el parque público de vivienda y regular el precio de los alquileres.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha pedido "pensar que detrás del número de personas atendidas hay un rostros y una historia", y ha destacado que si faltan recursos en el mundo es "porque falta solidaridad y justicia entre nosotros".