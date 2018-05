Los adolescentes españoles fuman por encima de la media europea

Un 34,7% de los jóvenes españoles entre 14 y 18 años fuma, un porcentaje que se encuentra por encima de la media si se compara con países como Bélgica o Portugal, donde la proporción está en un 27%, o Alemania, donde el porcentaje desciende a un 25%, según los últimos datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes).

A pesar de estos datos, la directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Eulalia Alemany, se mostró optimista si "se comparan dentro de nuestras fronteras con años anteriores". "El consumo de tabaco por parte de los jóvenes ha ido disminuyendo en los últimos años, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley Antitabaco en 2006", señaló.

Alemany, en declaraciones a Servimedia, resaltó la importancia de que exista "un consenso social" y de que, además, "haya una ley clara y que se haya hecho efectiva". "El consenso se consigue porque hay una evidencia científica que se transmite a la sociedad, nos han transmitido por un lado la relación directa del tabaco con el cáncer y por otro lado, cómo perjudica a terceros". La directora técnica de la FAD considera que desde el punto de vista de la salud pública "la estrategia que se ha seguido ha funcionado, y por eso ha bajado el consumo de tabaco o se han creado espacios sanos y saludables para que la gente se sienta a salvo".

PRECIOS

Por otro lado, Alemany celebró que exista otra estrategia que está funcionando, como es "el aumento del precio del tabaco, ya que cuantos más suba el precio del tabaco, vía impuestos, se produce una relación directa en la disminución de su consumo".

"Yo creo que estas dos variables hay que ponerlas encima de la mesa y que, aunque los datos van cada vez bajando, está claro que no podemos dejar de hacer prevención, seguir insistiendo en que se cumpla la Ley Antitabaco en toda su extensión, que se fortalezca ese consenso social y que en ningún caso nos relajemos con la permisividad, sobre todo en los entornos familiares y más cercanos de los adolescentes, donde tendría que haber un consenso claro de que es algo que perjudica a la salud claramente", manifestó.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Alemany consideró que el Día Mundial sin Tabaco, que se celebra hoy, es necesario para "hablar de la salud pública en general, para hablar de que no podemos bajar la guardia en todas las medidas de prevención, tener muy claro lo que significa esta Ley Antitabaco, tanto en temas de publicidad, espacios seguros, etc. Tenemos que ser muy constantes en todo lo que hemos conseguido y el consenso social al que se ha llegado para tener claro que no podemos bajar la guardia".

Finalmente, Alemany dijo que son "optimistas" porque los datos de consumo de tabaco en España han ido bajando, pero agregó que "en los pequeños repuntes tenemos que poner la alerta para que esa cifra disminuya, ya que la evidencia científica de las consecuencias dañinas para la salud que tiene el tabaco está clarísima".

