Laura Sánchez: "Ni boda ni niños, de momento no"

31/05/2018 - 16:35

MADRID, 31 (CHANCE) Laura Sánchez se ha convertido en la embajadora de la nueva edición Nomad Fashion Show by The Style Outlets. Un evento único en el que también hemos podido ver a la modelo Nieves Álvarez y que ha llenado de moda y glamour la capital española.

Desde mañana 1 de junio hasta el sábado 2, el exclusivo Club Alma será la sede de esta tercera edición donde los talleres y whorkshops sobre belleza y moda serán los auténticos protagonistas. Encantada con ser la madrina de este evento, la modelo Laura Sánchez no ha hablado de sus planes de verano entre los que no se incluye una boda con su novio, el artista David Ascanio.

CHANCE: Primer año como embajadora, cuéntanos un poco sobre este proyecto.

Laura Sánchez: Es el tercer año ya de este eventazo, de Nomad y para mi es un honor ser embajadora y con doble partida. Embajadora y ponente. Es un honor que hayan contado conmigo.

CH: ¿Por qué decidiste embarcarte en ello?

L.S: Porque me parece una iniciativa necesaria, a parte de lo que conlleva acercar el mundo de la moda que para mí ha sido mi vida profesional y personal durante los último 20 años, a la calle, a personas que les gusta pero que algunas veces no saben por dónde tirar y tener esa cercanía, esos talleres, esas ponencias, me parece que es una idea que era necesaria tanto para nosotros como para las personas que vengan a escucharnos.

CH: Vas a compartir esta experiencia con Nieves Álvarez, ¿qué significa para ti?

L.S: Siempre es un placer trabajar con amigas, el trabajo se hace un poquito diferente, mucho más ameno, porque por nuestra vida nos vemos muy poco fuera del trabajo así que aprovechamos la mínima para ponernos al día.

CH: ¿Qué vamos a encontrar en estos talleres?

L.S: Vais a encontrar de todo, todo relacionado con el mundo de la moda, la música, comparto un poco con mi pareja que mañana tiene concierto aquí. Cada taller es totalmente diferente e igual de atractivos todos.

CH: ¿Qué significa para ti la moda?

L.S: Mi vida, directamente.

CH: ¿Sueles recurrir a los outlets?

L.S: Sí, soy mujer de outlets.

CH: ¿Cuál es tu prenda ganga que has conseguido en un outlet?

L.S: Un chubasquero, hace años y sigue siendo el chubasquero del invierno y más ahora que está el invierno alargadito.

CH: De cara a este verano, cual es la prenda que no puede faltar en tu armario

L.S: Más que prenda, complementos. Soy mujer de sombreros. Me guío por tendencias que me sienten bien. El largo midi en los vestidos, creo que la moda la tienes que hacer a tu estilo y a tus gustos.

CH: Hablando de esta temporada, estamos en el mes de las bodas, ha sido la de Meghan y Harry, ¿para cuándo la tuya? ¿Te vas a animar?

L.S: Ni boda ni niños, de momento no.

CH: Llevas tiempo diciendo que no te importaría ser madre, ¿no te lo planteas?

L.S: No. Tengo planteado que llega el verano y el buen tiempo y mi mente está ahora en días de desconexión que llegan estos meses.

CH: Hablando de desconexión, ¿Cuáles son tus planes para este verano?

L.S: Planes familiares y somos muy de playa. Buscaremos los huecos entre Huelva y Canarias.

CH: Te vemos mucho entre Madrid y Bilbao, ¿cómo lo estás llevando?

L.S: Seguimos así, llevamos más de nueva años así y bueno, mi coche ya se sabe bien todas las curvas.

CH: ¿Y tienes pensado instalarte en Bilbao definitivamente?

L.S: No. Yo llevo así a caballo con domicilio allí nueve años y no, mi vida profesional está aquí en Madrid.

LAURA SÁNCHEZ, DE DAVID ASCANIO: "ES MI PILAR, MI BASE EN ESTE CAOS LABORAL Y PERSONAL EN EL QUE VIVIMOS"

CH: ¿Tu pareja que te aporta?

L.S: Mi pareja con nueve años que hacemos este mes de junio, me aporta muchísimo, es mi pilar, mi base en este caos laboral y personal en el que vivimos. Es en quien me anclo y quien me da paz.

CH: ¿Cuál es el secreto para seguir tan enamorados después de tantos años?

L.S: No confiarte nunca, trabajártelo todos los días es muy importante. No creo en el amor eterno, pero sí creo en el amor de hoy.

CH: ¿Y qué proyectos tienes ahora?

L.S: Arrancamos temporada ya en Bloomers & Bikini, estamos ya que salgan los rayos de sol, por favor, que hay una colección maravillosa y que arranque el verano con lo cual estoy muy inmersa en eso.