Discapacidad. fundación once inaugura su academia digital, un programa de formación en nuevas tecnologías para jóvenes con discapacidad

1/06/2018 - 12:47

Fundación ONCE inauguró este viernes su Academia Digital, un proyecto que formará en nuevas tecnologías a un total de 250 jóvenes con discapacidad con el fin de aumentar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias digitales y laborales altamente demandadas por las empresas.

La Academia Digital, una iniciativa financiada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, se inauguró simultáneamente en Madrid, Barcelona y Sevilla, que son las ciudades donde se impartirá la formación, dirigida a jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)

La apertura oficial tuvo lugar en la sede de Fundación ONCE en Madrid, desde donde se conectó con Sevilla y Barcelona. El acto contó con la presencia de Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE; Silvia Leal, experta en inno-liderazgo y transformación, y Lourdes Hernández, CEO de Datahack, la empresa adjudicataria de la formación.

En su intervención, Fanjul agradeció a Fundación ONCE el impulso de este tipo de medidas, "completamente imprescindibles en los tiempos que corren, donde las TIC son tan importantes". "Este curso", afirmó, "va orientado a las nuevas tecnologías, necesarias para toda la sociedad, pero sobre todo para las personas con discapacidad".

Por su parte, Martínez Donoso enfatizó la importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías y la digitalización en todos los ámbitos de la sociedad, ya que "casi todas las profesiones que se están desarrollando y las que llegarán en el futuro están relacionadas con las TIC". Por este motivo, concluyó, las nuevas tecnologías, lejos de ser una barrera, han de convertirse en el "mejor vehículo de inclusión".

Tras la mesa inaugural, el acto continuó con otra mesa, de presentación de la Academia Digital, a cargo de Sabina Lobato, Lourdes Hernández, Roberto Torena, director de Experiencia, Transformación e Innovación Digital de ILUNION Tecnología, y Carmen Montes, directora territorial de Inserta Empleo Madrid.

En ella intervinieron también Eduard Guiu, coordinador de la Academia Digital en Barcelona; Enric Opi, director de Inserta Empleo Cataluña; Gregorio Romero, coordinador del proyecto en Sevilla; Francisco López Aguado, director de Inserta Empleo Andalucía, y algunos alumnos de la academia.

PROGRAMA DE FORMACIÓN

El programa, que se desarrollará en grupos de entre 15 y 20 personas y en turnos de mañana y tarde, tendrá lugar en dos fases. La primera, que finalizará el próximo 22 de junio, tiene una duración de 100 horas lectivas y en ella participan 250 alumnos, entre las tres sedes.

Los contenidos de esta fase tienen un carácter más general e incluyen ofimática, fundamentos de programación, iniciación al marketing digital, diseño, gestión de redes sociales, conceptos básicos de accesibilidad, habilidades sociales y de comunicación.

La segunda fase irá del 2 de julio al 21 de septiembre, con un periodo de vacaciones del 6 al 19 de agosto. En esta ocasión sólo accederán 150 alumnos en función de las competencias y motivación demostradas en la primera fase.

Este nuevo periodo lectivo tendrá una duración de 250 horas con contenidos estructurados en tres itinerarios formativos a elegir: Marketing y diseño (que incluye Diseño y edición de imagen, audio y vídeo, Redes Sociales, Wordpress, UX); Programación (Aplicaciones Móviles, .Net, Drupal, Frontend, Angular, Java), y Nuevas profesiones tecnológicas (Robótica, IoT, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, impresión 3D, Big Data y Ciberseguridad).

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Dado el público al que está dirigido este proyecto, Fundación ONCE ha puesto en marcha un programa de becas a los alumnos con el objetivo de apoyarles económicamente con los gastos de transporte y alojamiento que puedan tener con motivo de su participación en la Academia Digital.

Así, se ha establecido una beca de régimen general para todos los participantes, que consiste en un importe fijo por día de asistencia. Asimismo, habrá becas con una cuantía diaria superior para el transporte y/o alojamiento de los estudiantes que se desplacen de su localidad.

