El Plan Estratégico y la reforma del Código Penal, "prioridades" del sector ciclista para reducir su siniestralidad

3/06/2018 - 13:18

Tradicionalmente se celebraba el Día Mundial de la Bicicleta el 19 de abril, pero este año las Naciones Unidas cambiaron la efeméride al 3 de junio

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El futuro Plan Estratégico de la Bicicleta y la reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial son las dos "prioridades" del sector ciclista para este 2018 encaminadas a reducir la siniestralidad vial de este colectivo, que celebra este domingo 3 de junio el Día Mundial de la Bicicleta.

Según afirmó a Europa Press Enrique Pérez, miembro del secretariado de ConBici, plataforma que reúne a 61 asociaciones y colectivos de ciclistas de toda España, en estos momentos la "prioridad máxima" es el Plan Estratégico de la Bici, que se está desarrollando junto a la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Fomento, el de Interior y Medio Ambiente.

Se trata de una acción coordinada para desarrollar la bicicleta en España como medio de transporte. Desde hace unos meses, se están abordando reuniones de carácter consultivo con diferentes entidades para alcanzar este Plan. Hasta la fecha, se ha debatido sobre Movilidad Laboral, Cicloturismo e Infraestructuras, entre otros, así como de la modificación del Reglamento de Circulación para adaptar así la normativa para situar a la bicicleta como "actor principal en la movilidad", sobre todo, en la de las ciudades.

"La bici sigue estando en muy mala posición en la calzada, no se tienen en cuenta los nuevos usos de la bicicleta, solo se tiene en cuenta el uso deportivo", lamentó Pérez cuando se celebró este Día el 19 de abril.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Otra de las tareas pendientes del actual Gobierno con respecto a la seguridad vial de los ciclistas es la reforma del Código Penal, que se está tramitando en el Congreso. Pese a ello, Pérez se mostró negativo con el proceso: "está bastante enconada la cuestión".

De hecho, hace unos meses Anna González, viuda de ciclista y promotora de la campaña que finalmente impulsó esta proposición de modificación del Código Penal, se mostraba en declaraciones a Europa Press "decepcionada" con cómo se estaba desarrollando la tramitación. "Está yendo mucho más lento de lo que me dijeron, creía que iba a ser más rápido", lamentó González, que aseguró que estaba el proceso "parado".

La iniciativa, propuesta del PP, propone un aumento de las penas máximas de prisión hasta los nueve años, pero desde tanto el PSOE como Unidos Podemos se proponen penas de seis años de cárcel para delitos de imprudencia al volante con grado de muerte, lo que supone dos años más de los que ahora recoge el Código Penal, pero tres menos de los planteados por el PP.

"Nosotros estamos más próximos a la reforma del PP, pero en determinadas cosas es insuficiente", valoró Pérez, de ConBici. Entre otras cuestiones a reformar, el experto menciona la Ley de Contrato de Seguros, pues el sector reclama que los accidentes de ciclistas también se tramiten por la vía penal, que los protege "muchísimo más".

Uno de los puntos que pretende incluir esta reforma del Código Penal es la omisión de socorro, pues en la actualidad el Código Penal establece que cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave, con lo que si la víctima ha fallecido, el conductor sería castigado por el homicidio pero no por el hecho de no haber socorrido a la víctima. "No puede ser que si te matan en el momento ya no exista omisión del deber de socorro", comenta Pérez.

Una de las cuestiones que se está barajando y discutiendo es la inclusión de un nuevo delito, el de abandono del lugar, que ConBici considera "importante" y "necesario" para que así "no valga la pena darse a la fuga". "Determinados conductores se dan a la fuga no porque entren en pánico, sino para ocultar la alcoholemia, que hay exceso de velocidad, falta de seguro o a veces no tener carné", afirma.

DEL 19 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO

Este año será la primera vez que se celebre el Día Mundial de la Bicicleta un 3 de junio. Tradicionalmente, esta efeméride se celebraba el 19 de abril, en honor al químico Albert Hofmann, el inventor del LSD.

Hofmann, tras experimentar los efectos de esta sustancia de manera casual mientras trabajaba en su laboratorio, decidió ir más allá y probar una cantidad más grande para ver cuáles eran sus verdaderos efectos, que experimentó de vuelta a casa, a donde regresó en bicicleta acompañado de su asistente.

Pero el 12 de abril de 2018 --siete días antes de la tradicional conmemoración--, las Naciones Unidas aprobaron establecer una nueva fecha, el 3 de junio, para celebrar el Día Mundial de este medio de transporte, por lo que este año la bici ha tenido dos días de celebración.

Según la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, con esta conmemoración se pretende alentar a los Estados Miembros a que otorguen una atención especial a la bicicleta en las estrategias de desarrollo y a promover el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, y para reforzar la educación de los niños y los jóvenes, entre otros.