Madrid rinde homenaje póstumo al doctor Luis Montes, presidente de Derecho a Morir Dignamente

Montes falleció repentinamente el 19 de abril

Homenaje póstumo a Luis Montes. Imagen: Archivo

Con las botas puestas y de camino a una coferencia sobre el tema que tantas horas le ocupó (el derecho a un final de vida digno) le sorprendía la muerte a Luis Montes. En coche, de copiloto, y dirección a Murcia. Así se presentaba el infarto de miocardio que ponia punto y final a los 69 años de existencia de quien, desde hace nueve, presidía la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). No le dio tiempo a despedirse de nadie. Por eso, este pasado sábado, su familia, compañeros de profesión y amigos quisieron rendirle un sentido homenaje en Madrid. El emotivo acto tuvo lugar en el Auditorio de CCOO de Madrid, que completó el aforo.

El Luis anestesista se había jubilado hace pocos años. Sin embargo, cuentan quienes bien lo conocieron que el Luis persona jamás se bajó del impulso eléctrico que activaba su ser, la lucha por las libertades. Conferencias, debates, la asociación, distintas citas en las calles, conformaban el día a día del Luis abuelo.

En pleno debate por la eutanasia en España, se marchaba para siempre un hombre que defendió hasta las últimas consecuencias la dignidad en todas y cada una de las fases vitales, con especial atención al último suspiro.

La tarde noche arrancaba con un repaso a su cariz revindicativo, comenzó en el movimiento vecinal a los 18 años. El germen crecería cada vez más hasta alargarse a una biografía de compromiso. Montes desarrolló gran parte de su carrera en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, previamente se desempeñó como director médico en La Paz. Fue puntero en el aborto o en las píldoras antiembarazo.

No en vano, no todos los tiempos tuvieron el viento de cara. En 2005, su nombre saltó a la prensa nacional. Luis era investigado, denuncias anónimas mediante, por suministrar presuntamente sedaciones en elevadas dosis a personas terminales. Fue cesado en su puesto. Se le acusó de 400 muertes. Muchas voces desde un principio, tal como recordaron, lo interpretaron como "persecución política". Finalmente, el caso fue archivado. Era un trago de agua clara en el amargo trance de los meses de sospecha a una persona que, parecía, iba de duro, pero que en realidad era un facultativo y humano accesible. En el salón también estaban presentes residentes de aquella época.

En los turnos de palabra, las sonrisas y el salitre humano se agitaban en la coctelera de los sentimientos de a quien no se le pudo despedir. Un compañero suyo de fatigas expresó que "cuando pienso en Luis, digo; tú sí que te has reído de la muerte".

También su familia subió al estrado a dejar algún mensaje. Sus hijos, Mario y Sergio, quisieron recordar "al padre, a la persona" y destacaron que "podía ser frío y duro, pero si rascabas muy poco la coraza que tenía, era alguien muy sensible", a la par que finalizaban exclamando que ", papá, no pudimos despedirnos, me da pena que no hayas podido disfrutar más de tu nieta".

Maribel, su mujer, con la voz entrecortada, acertó a pronunciar que "contigo aprendí a disfrutar de la ópera, jazz, amor por la lectura. Vivimos malos ratos, pero los pasamos juntos".

Por último, la actuación de una sinfónica amateur clausuraba la noche. Se apagó la llama de quien ayudó a otros tantos a irse dignamente. La forma en que morir sigue siendo un debate y un reto de futuro en nuestra sociedad.