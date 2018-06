Compromís pide en el Congreso que impedir la lactancia en sitios públicos se considere trato discriminatorio a la mujer

4/06/2018 - 13:21

Compromís ha reclamado en el Congreso que se reconozca como trato discriminatorio hacia la mujer el impedimento o la prohibición de amamantar en un espacio público, así como que se emprendan todas las acciones necesarias y legalmente posibles para que las mujeres tengan reconocido su derecho a llevar a cabo esta prácica en lugares públicos.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Igualdad de la formación, Marta Sorlí, reclama con esta iniciativa el lactivismo, o la defensa del derecho del bebé a ser amamantado a demanda en cualquier sitio, sin censura y hasta que el menor así lo desee.

En su propuesta, una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, y recogida por Europa Press, Compromís señala la necesidad de "desmontar" ciertas críticas "habituales" del lactivismo como son "el heterosexismo o el retorno de la mujer al hogar". Así, señalan que existen lactivistas lesbianas o con una sexualidad no normativa, o lactivistas altamente comprometidas con sus carreras profesionales o en lugares de responsabilidad, reclamando el derecho a que el Estado reconozca como un trabajo fundamental su labor de lactantes-madres.

"Las políticas de género de algunos países nórdicos avalan esta cuestión. Suecia, por ejemplo, presenta el número más alto a nivel internacional de mujeres en lugares de representación, y también uno de los permisos de maternidad más largos del mundo", explica la formación valenciana en el texto.

A su juicio, el lactivismo pone de manifiesto que la casa y la calle puede conjugarse; que su distinción no es substancial sino coyuntural en el marco del sistema capitalista, y que esa distinción resulta tan insostenible hoy como en el modelo de producción al que obedece. Para Sorlí, si dar el pecho no ha sido un asunto público hasta ahora es porque "no es una cuestión de los hombres, sino de las mujeres".

RENDIMIENTO DE CUENTAS AL CONGRESO

"Además de las reivindicaciones feministas de este movimiento, los beneficios de la lactancia materna son ampliamente conocidos y están avalados por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones científicas, que recomiendan la lactancia materna exclusiva los seis primeros meses de vida, y combinar la lactancia con otros alimentos al menos hasta los dos años", advierte la iniciativa.

Por otra parte, Compromís quiere que el Gobierno rinda cuentas de estas medidas que propone en el propio Congreso. Según el texto registrado su intención es que el Ejecutivo dé explicaciones sobre la puesta en marcha de estas medidas en un periodo de cuatro meses tras la aprobación de proposición no de ley.