Fundación once agradece el compromiso de la reina sofía con las personas con discapacidad y con el arte como forma de inclusión social

5/06/2018 - 14:36

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La reina Sofía inauguró este martes la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, una iniciativa que tiene como objetivo reconocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de discapacidad o de aquellos que encuentran en la discapacidad su inspiración.

Al término de la visita el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, agradeció el compromiso de doña Sofía y de la Casa Real con las personas con discapacidad y con el arte como forma de inclusión social.

En su intervención, Durán destacó la apuesta de Fundación ONCE por el arte como elemento favorecedor de la inclusión social, "porque el arte por sí mismo no discrimina". "Esto es lo que reivindicamos con esta bienal de arte, la igualdad al soñar, al imaginar, al crear y, sobre todo, igualdad para vivir", reclamó.

Por último, y antes de dar paso a la actuación de la artista con discapacidad Simona Atzori, trasladó a doña Sofía la importancia de esta séptima bienal en un momento en el que se conmemoran los 80 años de historia de la ONCE y los 30 años de vida de Fundación ONCE.

"Mucho ha cambiado nuestra sociedad durante estos años, especialmente ha cambiado la realidad de las personas con discapacidad". "Un niño ciego, un niño con discapacidad que nazca en nuestros días, sin duda lo tendrá un poquito más fácil", se felicitó.

La exposición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, permanecerá abierta al público en CentroCentro hasta el 16 de septiembre.

Durante la visita a la muestra, la reina Sofía también estuvo acompañada por Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y Consumo en funciones; Patricia Sanz, vicepresidenta de la ONCE, y Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE.

El director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, fue el encargado de guiar el recorrido por la exposición, que en esta séptima edición, coincidiendo con el 80 aniversario de la creación de la ONCE y el 30 de Fundación ONCE, lleva por lema 'Grandes genios del arte con discapacidad'.

En total la muestra, comisariada por Maite Barrera, expone cerca de 70 obras de una treintena de artistas, en su gran mayoría (más del 85%) con discapacidad, entre los que se encuentran Antonio Saura, Nancy Spero, Derek Jarman, Ángela de la Cruz, Tacita Dean o David Hockney.

Los asistentes también podrán admirar obras de Francisco de Goya, cedidas por Fundación Ibercaja y por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y distintos vídeos explicativos de cómo la discapacidad se refleja en la obra de artistas como Edgard Degas, Claude Monet, Edvard Munch o Van Gogh.

La Bienal de Arte Contemporáneo es un ambicioso proyecto cuya misión es conseguir los dos objetivos claves de Fundación ONCE: accesibilidad e inclusión. Se trata de apostar por una cultura accesible para todos trabajando desde distintos ámbitos de actuación: por un lado, el de la accesibilidad universal, y por otro, el hecho de poder disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones. El otro reto es lograr el acceso de los artistas con discapacidad al circuito del mercado del arte, consiguiendo así su inclusión social y la inserción laboral.

El éxito de las anteriores ediciones de la bienal, con más de 185.000 visitas en 2016, ha permitido contar con un gran número de patrocinadores y colaboradores que han confiado en el proyecto. Entre ellos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Madrid, Fundación AXA, Deutsche Bank, Fundación Konecta, Samsung, Mastercard, Campofrío, Fundación Universia, Flexiguía Audioguías y la Fundación Vodafone como patrocinador tecnológico, además de otras entidades como el Centro Dramático Nacional, La Casa Encendida, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la propia ONCE y su grupo de empresas ILUNION, el Real Patronato sobre Discapacidad y el Cermi.

(SERVIMEDIA)

05-JUN-18

IGA/SBA/caa