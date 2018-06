Dos detenidos por utilizar 200 identidades reales y falsas para estafar a bancos y particulares

5/06/2018 - 16:26

La Guardia Civil ha detenido en La Vila Joiosa (Alicante) a dos hombres y ha investigado a otro por presuntamente utilizar más de 200 identidades, tanto reales como ficticias, para abrir un centenar de cuentas bancarias y así estafar a particulares, bancos y entidades de crédito. Los arrestados, expertos en informática y falsificación, pedían créditos o financiaban la compra de material informático.

ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)

La operación 'Múltiples', arrancó el pasado mes de febrero en las localidades alicantinas de Finestrat y La Vila a raíz de que los sospechosos fueran sorprendidos tratando de ocultar decenas de tarjetas de telefonía móvil y documentación bajo el asiento del coche, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Después de varias vigilancias y seguimientos discretos, los agentes comprobaron que ambos tenían en un piso de La Vila Joiosa un sofisticado centro de mando y control de varios sistemas informáticos, conectados por dispositivos de acceso remoto y dotados de un sistema de seguridad que hacía muy difícil la localización tanto geográfica como de la IP.

La seguridad se completaba con un sistema de vida en semi-aislamiento de los que allí residían. De hecho, no movían la posición de las persianas para no delatar su ubicación y realizaban todas sus compras por internet para no salir al exterior. Solo se desplazaban a los cajeros para sacar de las cuentas todo el dinero a crédito que solicitaban, pero lo hacían iban totalmente tapados para no ser identificados por las cámaras.

Tras las pesquisas, los investigadores descubrieron que esta organización había comprado un paquete de datos personales en los que se incluía la fotografía del DNI.

CREABAN DNI CON UNA PLANTILLA

Gracias a esos datos, elaboraron falsas vidas laborales, falsas nóminas y hasta confeccionaron falsos documentos de identidad (DNI, NIE y permisos de asilo), combinando un número de documento real con los datos verdaderos de otra persona, con el objetivo de abrir cuentas bancarias online. Si era necesario, fabricaban el documento gracias a plantillas de documentos nacionales y extranjeros que habían creado en su ordenador, para después materializarlos a través de una compleja impresora.

Durante siete meses, los detenidos utilizaron más de 200 identidades --falsas y ficticias-- y crearon alrededor de 100 cuentas bancarias con las que solicitaban préstamos a entidades de crédito o realizaban compras financiadas de artículos electrónicos. Una vez en su poder, los revendían a empresas de compra-venta de objetos de segunda mano para sacar beneficio.

Antes del registro, mientras la unidad de asalto derribaba la puerta blindada de la vivienda, los presuntos autores trataron de arrojar cualquier objeto relacionado con la actividad delictiva por la ventana del séptimo piso en el que residían. Gracias a que se había acordonado ese tramo de calle, no hubo heridos y los guardias civiles recuperaron todos los efectos.

En la interior del domicilio había ordenadores, impresoras, plantillas en blanco y tintas especiales para la confección de documentos falsos, así como aparatos de telefonía móvil, ordenadores listos para ser vendidos, consolas de videojuegos, televisiones, equipos de sonido, tarjetas de crédito y abundante documentación.

Por todo ello, la Guardia Civil detuvo a los dos hombres que residía en este piso e investigó a otro hombre, relacionado con la creación de las cuentas con identidad falsas. Todos son ucranianos y tienen 31, 34 y 36 años, respectivamente.

Se les imputan los presuntos delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, los dos arrestados han quedado en libertad con cargos.

MÁS DE 200.000 ? DE BENEFICIO

Los investigadores calculan que la organización habría obtenido unos beneficios de más de 200.000 euros, con personas afectadas en prácticamente todas las provincias españolas.

Actualmente, la Guardia Civil continúa con el estudio de la documentación y ordenadores incautados, tras bloquear casi un centenar de cuentas bancarias. La operación permanece así abierta para averiguar quien vendió el paquete de datos, por lo que no se descartan nuevas detenciones.